Stiže novi paket mjera: Vlada želi 'ohladiti' gospodarstvo. Ćorić najavio 'discipliniranje'

Vladin novi paket, koji je usmjeren na suzbijanje inflacije i racionalizaciju državne potrošnje, kako ekskluzivno doznaje Jutarnji list, od 1. siječnja iduće godine zahvatit će stotine tisuća ljudi u Hrvatskoj, od paušalaca, malih iznajmljivača, velikih kompanija koje bilježe ekstra profit, pa do zaposlenika javnog i državnog sektora. Ministar financija Tomislav Ćorić predstavio je ovaj paket danas na koalicijskom sastanku.

Velike tvrtke koje bilježe ekstra profit, plaćat će dodatni porez na dobit od čak 50 posto. Slično kao i kada je 2023. uveden porez na ekstra dobit, gledat će se prosjek dobiti u zadnje tri godine i, ako je ona 20 posto veća od prosjeka, nakon plaćanja redovnog poreza na dobit od 18 posto, plaćat će se i dodatni porez od 50 posto.

Malim iznajmljivačima će se godišnji paušal koji plaćaju po krevetu povećati za 100 posto.

Plaće u javnom sektoru

Mjera koja će zasigurno izazvati najviše reakcija u javnosti bit će ona koja je vezana uz državni i javni sektor. Naime, država želi ograničiti potrošnju i, kako je i ranije navodio Ćorić, "ohladiti" ekonomiju i time utjecati na inflaciju, pa se tako najavljuje da bi se od iduće godine išlo na zamrzavanje plaća u javnom i državnom sektoru. Od iduće godine nema povećanja plaća za više od 200.000 zaposlenika javnog i državnog sektora.

Kao što je poznato, ukida se porez na penzije. Nadoknadu ovih sredstava lokalnim jedinicama mogao bi donijeti porast paušalnog poreza na dohodak od iznajmljivanja.