Obavijesti

News

Komentari 0
BORBA S INFLACIJOM

Stiže novi paket mjera: Vlada želi 'ohladiti' gospodarstvo. Ćorić najavio 'discipliniranje'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Stiže novi paket mjera: Vlada želi 'ohladiti' gospodarstvo. Ćorić najavio 'discipliniranje'
Zagreb: Predstavljanja Središnjeg registra stanovništva | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Malim iznajmljivačima će se godišnji paušal koji plaćaju po krevetu povećati za 100 posto

Vladin novi paket, koji je usmjeren na suzbijanje inflacije i racionalizaciju državne potrošnje, kako ekskluzivno doznaje Jutarnji list, od 1. siječnja iduće godine zahvatit će stotine tisuća ljudi u Hrvatskoj, od paušalaca, malih iznajmljivača, velikih kompanija koje bilježe ekstra profit, pa do zaposlenika javnog i državnog sektora. Ministar financija Tomislav Ćorić predstavio je ovaj paket danas na koalicijskom sastanku. 

Velike tvrtke koje bilježe ekstra profit, plaćat će dodatni porez na dobit od čak 50 posto. Slično kao i kada je 2023. uveden porez na ekstra dobit, gledat će se prosjek dobiti u zadnje tri godine i, ako je ona 20 posto veća od prosjeka, nakon plaćanja redovnog poreza na dobit od 18 posto, plaćat će se i dodatni porez od 50 posto.

Loše vijesti iz Bruxellesa Europa upozorava na novi rast inflacije: Pogledajte gdje je Hrvatska na ljestvici pogođenih
Europa upozorava na novi rast inflacije: Pogledajte gdje je Hrvatska na ljestvici pogođenih

Malim iznajmljivačima će se godišnji paušal koji plaćaju po krevetu povećati za 100 posto.

Plaće u javnom sektoru

Mjera koja će zasigurno izazvati najviše reakcija u javnosti bit će ona koja je vezana uz državni i javni sektor. Naime, država želi ograničiti potrošnju i, kako je i ranije navodio Ćorić, "ohladiti" ekonomiju i time utjecati na inflaciju, pa se tako najavljuje da bi se od iduće godine išlo na zamrzavanje plaća u javnom i državnom sektoru. Od iduće godine nema povećanja plaća za više od 200.000 zaposlenika javnog i državnog sektora.

Kao što je poznato, ukida se porez na penzije. Nadoknadu ovih sredstava lokalnim jedinicama mogao bi donijeti porast paušalnog poreza na dohodak od iznajmljivanja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
HOROR U NOVSKOJ U dvorištu ga napao dabar: 'Zaletio se i ugrizao me za potkoljenicu!'
DRAMATIČNA SNIMKA

HOROR U NOVSKOJ U dvorištu ga napao dabar: 'Zaletio se i ugrizao me za potkoljenicu!'

Čekamo sad nalaze da vidimo je li od čega bolovao, je li imao bjesnoću. Tek kad stignu rezultati će odlučiti kakve ću još lijekove dobiti. Znam da je životinja zaštićena, ali napala me u mom dvorištu, kaže Ilija
'Upozorio je mladića (24) da ne divlja autom. Prekipjelo mu je, napravio mu sačekušu i izbo ga'
UŽAS KOD SAMOBORA

'Upozorio je mladića (24) da ne divlja autom. Prekipjelo mu je, napravio mu sačekušu i izbo ga'

U mjestu Rude kraj Samobora 50-godišnjak je oštrim predmetom ozlijedio 24-godišnjaka. Stanovnici su u šoku. 'Očito se mora dogoditi neko zlo da ljudi reagiraju'
Novi snažan potres kod Siska: 'Kuća se tresla par sekundi...'
3,7 RICHTERA

Novi snažan potres kod Siska: 'Kuća se tresla par sekundi...'

Zatreslo baš dosta, napisao je jedan korisnik EMSC-a, drugi iz Mošćenice dodaje da se kuća tresla nekoliko sekundi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026