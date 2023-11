Ivan Penava sarkastično o političkim napetostima: 'Plakat Pupovca i Plenkovića za plakat'

Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava za Dnevnik Nove TV komentirao je burne reakcije uoči obljetnice u Vukovaru.

- Smatram se odgovornim što će kolona sjećanja biti otvorena za sve građane Hrvatske, za razliku od onog što imamo u Kninu. Odgovoran sam što za činjenicu što pripadnici Hrvatskih obrambenih snaga neće biti hapšeni na pristupima Vukovaru kao što su bili u Kninu - rekao je Penava i dodao kako se nada da će konačni rezultat kolone sjećanja biti da svaki hrvatski građanin s ponosom nosi majicu bilo koje ratne postrojbe iz Domovinskog rata "kao što nažalost nije bio slučaj do ovogodišnje kolone sjećanja, a zna se tko je za to odgovoran".

Komentirao je i situaciju s plakatom.

- Vidio sam ga, ali ne postoji drugi plakat. Ne postoji Penavin plakat. Postoji samo jedan vukovarski plakat koji se upravo distribuira na svim geografskim dužinama i širinama zemaljske kugle - rekao je i dodao kako je potražnja za plakatom tolika da se ne mogu nabaviti dovoljne količine.

- Hrvatski narod zna koji je njegov plakat - rekao je i dodao kako ne zna je li drugi plakat poziv Plenkovića i Pupovca na drugu kolonu.

- Ne znam je li ta kolona kreće 17. kada Milorad Pupovac i potpredsjednik Plenkovićeve vlade baca vijenac u Dunav srpskim žrtvama. Valjda će zajedno povesti tu drugu kolonu. Rekao bih sarkastično da je plakat Pupovca i Plenkovića 'za plakat - kazao je gradonačelnik Vukovara.

Komentirao je i najavu stranačkog kolege Stipe Mlinarića da će 17. 11. spriječiti Milorada Pupovca da baci vijenac u Dunav.

- To je duboko emotivna tema za kolegu Mlinarića, ali i za većinu hrvatskog naroda koji poštuju Domovinski rat i hrvatsku državu. Dolaziti u Vukovar na taj dan, bacati 17. 11. vijenac u Dunav srpskim žrtvama, dijeliti žrtve uopće. Mi dijelimo žrtve samo na jedan način - dijelimo agresora i žrtve velikosrpske agresije u Vukovaru. Te žrtve velikosrpske agresije ne dijelimo ni po kojoj drugoj osnovi. Nažalost, Milorad Pupovac to radi kontinuirano, u danima koji su nama Vukovarcima izrazito bolni, a to mu nažalost omogućuje predsjednik Vlade Andrej Plenković i to je jedna velika sramota za sve nas - rekao je Penava.

Komentirao je i prijedlog novog ministra obrane - Ivana Anušića.

- Mislim da se iza toga kriju dvije činjenice. Jedna je eliminacija Ivana Anušića kao zadnjeg relikta autentičnog desnog krila u HDZ-u, kojem sam sam pripadao, i to mi je žao. Ivanu Anušiću na tom mjestu sve najbolje i inače u politici. Želim mu da ima što bolje rezultate u ovom kratkom vremenu, što je nemoguća misija. S druge strane, Andrej Plenković pokušava anulirati loše poteze svojih vlada tijekom zadnjih sedam godina gdje mu je jasno da loše prolazi na razini Hrvatske, a da ne govorim u Slavoniji, i svojim potezom pokušava ponovno prevariti birače i zavarati ih, evo on je nešto autentično nacionalno, kao da ne znamo s kim je u koaliciji, odnosno da mu SDSS drži rukice u Saboru i da ih tetoši cijelo ovo vrijeme nauštrb Slavonije, Slavonaca i Hrvatske. Ovaj put to je no pasaran. Siguran sam da hrvatskom narodu te fore više ne mogu proći, da je Andrej Plenković toga svjestan i da je njegov potez odraz njegovog očaja - rekao je Penava.