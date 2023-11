EKSKLUZIVNO 24sata prvi ima u posjedu novi plakat za Vukovar: Penava prijeti da će ga maknuti

Nakon što se Vijeće za domovinski pijetet nije usuglasilo s plakatom za obljetnicu sjećanja na žrtve Vukovara koji je Ivan Penava izradio na svoju ruku, odlučili su izraditi novi plakat. 24sata prvi donosi kako izgleda novi plakat.

Penava prijeti: Naredit ću da uklone drugi plakat

Ivan Penava prije nepuna dva tjedna predstavio je službeni plakat za obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara te slogan.

Na plakatu je istaknut HOS i veliko slovo U.

'Ja odlučujem što je prihvatljivo, a što ne!'

Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava za Večernji je rekao kako nema šanse da mijenja plakat ili da ga miče i dodao da će narediti da se uklone svi drugi plakati, ako takvih bude.

Vijeće za pijetet ustvrdilo je da je Penavin plakat neprihvatljiv jer je "u javnosti potaknuo brojne negativne rasprave i reakcije, te izazvao podjele i uznemirenost u velikom dijelu braniteljsko-stradalničke populacije".

'I ako pokušaju, ne mogu ništa'

Nakon kritika Plenkovića i Medveda i veliko dijela javnosti, Penava je odbrusio:

- Ja u Vukovaru odlučujem što je u gradu prihvatljivo, a što nije i koji plakati se nalaze na kojim javnim površinama. Ne može to raditi ni predsjednik države niti Vlade niti Sabora, i to nikome ne pada na pamet osim ministru branitelja i predsjedniku Vlade gospodinu Plenkoviću. On to pod broj jedan ne može, pod broj dva i ako pokuša ne može ništa - rekao je Penava.