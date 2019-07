Ivan Vrdoljak o izjavi Posavca: Nikakvih sankcija neće biti...

Nikakvih sankcija neće biti jer kakvi bismo mi to bili liberali da uzimamo ljudima pravo na stav. Pa ja sam prvi tražio da ga imam. Inače, o takvim stvarima ne odlučujem ja nego stranačka tijela, no ništa se od toga neće dogoditi.

Komentirao je tako javni istup u TV emisiji “Nedjeljom u 2” međimurskog župana Matije Posavca HNS-ov predsjednik na odlasku Ivan Vrdoljak. Istaknuo je kako je Posavec od prvog dana bio suzdržan u vezi s koalicijom s HDZ-om te da je za njega ova izjava očekivana.

- Riječ je o početku unutarstranačkih izbora - kaže Vrdoljak.

Na pitanje hoće li ovaj istup HNS-u zamjeriti premijer odgovara:

- Ne vjeruje da će Plenković to uzeti za zlo jer to je kao da ja njemu zamjerim na komentarima Stiera o HNS-u i meni. Inače, Vrdoljak je prije mjesec dana rekao kako nije siguran hoće li se HNS-ov izborni sabor održati do kraja ove ili iduće godine, ali da će se sigurno održati prije parlamentarnih izbora.

Najavio je da se više neće kandidirati za predsjednika stranke. Da se radi o unutarstranačkim borbama, misli i bivši dugogodišnji čelnik HNS-a Radimir Čačić. Upravo je Čačić Posavca kandidirao za župana, a on mu je na tome zahvalio tako što je bio suzdržan pri njegovu izbacivanju iz stranke.

- Nema ovo nikakve veze s Vladom. To je unutarstranačka borba. Posavec nema nikakvu poziciju, ni legitimaciju za ‘sukob’ s Vladom. Ovo što je izjavio i trebao je reći jer se cijela priča tjera na otvoreni prostor i poziva se članstvo da napravi pritisak na vodstvo koje se prodalo za koaliciju - kaže nam Čačić.

Dodaje kako je Posavec u toj koaliciji na početku sudjelovao pasivno pa aktivno, kao nositelj liste za EU izbore, no da je shvatio kako ta cijela priča nema smisla i da jasno mora reći kako HNS-u nije mjesto u koaliciji.

- Vodstvo stranke Posavca ne želi iako nitko osim njega nije dobio glasove na izborima. On ne može biti predsjednik ako ne napravi odmak od HDZ-a - zaključio je Čačić.

Slično misli i nekadašnja ministrica i članica HNS-a Anka Mrak Taritaš.

- Posavec je pragmatičan. Kad se odlučivalo o ulazak u koaliciju, mi koji smo bili protiv dobili smo po bubrezima, a on je bio suzdržan. Nakon dvije godine koalicije zaključio je kako koalicija nije najbolja odluka, da je Vlada maksimalno korumpirana - kaže nam Mrak Taritaš prisjetivši se kako je upravo Posavec svojedobno odlazio u Vladu na pregovore sa Štromarom.

Vrh HDZ-a jučer nije htio komentirati Posavčevu izjavu. Šutjeli su i HNS-ovi ministri. Inače, očekuje se da će vladajuća stranka danas održati sastanak o rekonstrukciji Vlade i sazivanju izvanredne sjednice Sabora.