Ivana Kekin: 'Kada premijer priča o Turudiću, to prelazi sve granice pristojnog rezoniranja'

Premijer mi je djelovao manje kontrolirano nego što je to uobičajeno u svojim govorima. A njegovi odgovori kada dođe do Turudića prelaze sve granice onoga što bismo mogli nazvati pristojnim rezoniranjem, on sluđuje građane, pravi ih ludima, ispričala je za N1 Ivana Kekin iz Možemo!.

Reakcija je to na današnju izjavu premijera koji je u svom govoru govorio o Ivanu Turudiću.

- Sve što je bilo 2015. trebali su rješavati oni koji su tu bili te godine. Ta je priča završena, njega je izabrao Hrvatski sabor. Ta procedura je gotova. Tko je imao ta saznanja 2015., tad je trebao reagirati - rekao je u petak premijer.

Kako kaže Kekin, Plenković i dalje tvrdi da nema problema.

- Ja želim da se nakon izbora, a želim da budu što prije, dogovorimo da u zemlji, koja je zemlja Europske unije, ne može biti glavni državni odvjetnik osoba koja na televiziji osam puta laže. Mislim da je to pravi put da krenemo u oporavak ove zemlje - istaknula je.

Kekin je odgovorila na pitanje hoće li izbori biti odgođeni do najduljeg mogućeg roka.

- Sve je moguće, toliko sam puta u Plenkovićevom mandatu čula od ljudi da su rekli nema šanse da se to dogodi, nema šanse da ga postave za glavnog državnog odvjetnika, a Plenković ne preza ni od čega. Sigurna sam da je u stanju staviti izbore usred ljeta, staviti ih u prvu nedjelju u kolovozu kako bi smanjio izlaznost i tako sebi povećao šansu - objasnila je Kekin.