Policija upala u ministarstvo kulture, oglasio se Plenković: 'Nije to prvi ni zadnji put...'

Premijer Andrej Plenković sudjelovao je danas na svečanosti otvaranja 27. Međunarodnog sajma gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede "Viroexpo 2024" u Virovitici.

Dok je on bio na svečanosti u Virovitici, policija je upala u Ministarstvo kulture.

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu provodi hitne pretrage i istražne radnje u sklopu istrage koja se provodi zbog sumnje u početak subvencijske prijevare i korupcije na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Ove aktivnosti, čiji je cilj prikupljanje dokaza, odnose se na nekoliko hrvatskih državljana za koje se sumnja da su počinili kaznena djela zlouporabe položaja i vlasti na štetu financijskih interesa Europske unije. Prikupljanje dokaza odvija se u nastavku istrage koju provodi EPPO u suradnji s Nacionalnim policijskim Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (PNUSKOK) i Samostalnim sektorom za financijske istrage Porezne uprave.

- Što se tiče te teme, to traje mjesecima. To nije prvi, ni zadnji put da policija izuzima dokumente iz nekog tijela. Mi smo među prvima podržali rad EPPO-a. Pratim inicijativu iz vremena dok sam bio europski zastupnik. To tijelo štiti financijske interese EU-a. Štiti zakonito trošenje novca - kazao je Plenković o upadu policije u ministarstvo.

- Ministricu sam pitao, i Bačića i ministra financija - jesu li ta sredstva europska ili nacionalna. Ako je ministrica Obuljen Koržinek rekla da su ta sredstva za snimanje bila nacionalna, onda su bila nacionalna. Ne vidim ovdje ništa neobično. Ne vidim razlog da bi mi netko rekao nešto što nije točno. Nedvojbeno je utvrđeno da sredstva za taj projekt nisu iz europskih fondova. Ali to ne znači da ne treba istražiti - kaže Plenković i dodaje:

- Nije danas ništa novo. Samo petak. Lijep, sunčan dan, pa je to relevantno...

Kad su ga upitali o tome da je Ivan Turudić lagao o tome da se nije sastajao s Mamićima Plenković je kazao:

- Ta je priča završena. Njega je Hrvatski sabor izabrao. Procedura je gotova...

Potom je hvalio rad svoje Vlade na više područja...

Podsjećamo, EPPO je neovisan ured javnog tužitelja Europske unije.. Odgovoran je za istragu, kazneni progon i podizanje optužnice za kaznena djela protiv financijskih interesa Unije.