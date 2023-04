Ivana Kekin prozvala premijera zbog dogovora s farmaceutskom firmom: Di su pare Plenkoviću?

To da ministri u Plenkovićevoj Vladi malo čemu služe, osim da premijer s njima po potrebi obriše pod, to znamo, u toj smo epizodnoj ulozi poniženog ministra dana gledali i Piletića i Filipovića i Beroša- koji je navedenu rolu igrao već bezbroj puta, posljednji u epizodi s liječnicima koji su svoj problem rješavali direktno s premijerom, jer koga briga za tamo nekog ministra. No kad već ministri služe za što već služe, vrijedi onda za probleme, propuste, a bome i potencijalne višemilijunske afere priupitati samog premijera, kao što i jesmo na jednom aktualcu pitali ga za njegove, baš njegove veze i dogovore s multinacionalnom farmaceutskom kompanijom Roche - no nažalost odgovor nismo dobili - istaknula je u svom govoru zastupnica Nove ljevice Ivana Kekin u Saboru.

U siječnju 2019. godine, Roche, kaže, predstavlja "našem premijeru, glavom i bradom, projekt koji bi liječenje onkoloških bolesnika u Hrvatskoj trebao značajno unaprijediti i dovesti do citirat ću sad slavodobitnog premijera koji je predsjedniku Rochea osobno stisnuo ruku, dovesti do izlječenja raka u Hrvatskoj".

'Roche je trebao izgraditi onkološki centar'

- Jako ambiciozno i jako optimistično najavljen projekt, dogovoren od strane samog premijera Plenkovića, kreće s pismom namjere koje Roche u ožujku 2019. šalje Vladi i u kojem se obvezuje da će u iznosu od 12 milijuna eura financirati projekt izgradnje ekskluzivnog onkološkog centra koji bi obuhvaćao Zavod za personaliziranu medicinu, kao i laboratorij za gensko sekvencioniranje kao i razvoj i implementaciju Hrvatske onkološke baze podataka. Projekt je trebao obuhvatiti sve zdravstvene ustanove u RH koje liječe rak. U prosincu 2020. Ministarstvo zdravstva donosi Akcijski plan pripreme i provedbe projekta iz kojeg je jasno da se neće sve odvijati u svim ustanovama nego samo pri KBCu Zagreb, a KBC Zagreb je usput budi rečeno najveći kupac Rocheovih proizvoda u iznosu od 22.5 milijuna eura godišnje. Potom u svibnju 2021. Roche, Ministarstvo zdravstva i KBC Zagreb sklapaju sporazum o provedbi projekta koja će trajati do 2024., i istodobno u taj sporazum stavljaju da će Roche za svojih velikodušnih 12 milijuna eura dobiti pravo na osobne medicinske podatke hrvatskih onkoloških pacijenata za vrijeme trajanja sporazuma i još 5 godina po isteku sporazuma. Inače da bi se ta vrsta podataka prikupila potrebno je raditi skupa klinička istraživanja, koja kada bi se radila za taj potencijalni broj pacijenata čije mi podatke dijelimo vrijede 4.3.milijarde eura. Dakle za 12 milijuna eura koje još nismo vidjeli podaci koji vrijede 4.3 milijarde eura - naglasila je Kekin.

Dodaje kako je ministar Beroš još 2020. obvezao HZZO da počne plaćati sveobuhvatno gensko profiliranje.

- No s obzirom da obećani centar nije izgrađen ne može obavljati u Hrvatskoj, obavlja se u Njemačkoj, u nikada nećete pogoditi Roche- ovom labosu. Za tu stavku HZZO proračunu KBCa dodatno uplaćuje 6.7 milijuna eura godišnje. I istodobno za upravo tu dijagnostičku pretragu koju radi ekskluzivno Roche za tu sitnicu od love ne vrijedi niti HZZO-ov Pravilnik koji regulira prava, uvjete i način korištenja prekogranične zdravstvene zaštite niti postupak javne nabave iako još barem jedna tvrtka na hrvatskom tržištu radi gensko profiliranje. Inače labos za genetsku analizu je trebao biti gotov u svibnju 2021., Hrvatska onkološka baza podataka u lipnju 2021., a zavod za personaliziranu medicinu u svibnju 2022. No pogađate za sada ništa. Dapače u prosincu 2022. raspisan je javni natječaj za uspostavu Nacionalne onkološke mreže i nacionalne baze onkoloških podataka- na NPOO- 8.5 milijuna eura - ističe Kekin.

'Koliko je novaca dobio Roche, a koliko je dao?'

- Dakle sada se za ono što je trebao financirati Roche povlače sredstva iz EU fondova? Istodobno se najavljuje da će se u Akcijski plan za provedbu Nacionalnog strateškog okvira protiv raka do 2025. iz proračuna i iz EU fondova uložiti 8.5 milijardi eura što je suludo veliki iznos, više nego duplo veći od pretpandemijskih godišnjih proračuna za zdravstvo. Od toga samo 85 milijuna eura je namijenjeno - za unaprjeđenje liječenja onkoloških bolesnika i kupovinu skupih linearnih akceleratora za zračenje i CT simulatora- potpuno je nejasno na što ide preostali novac. Ubacimo u ovu računicu činjenicu da hrvatski građani za liječenje malignih bolesti plaćaju čak 11% više nego prosjek EU, a da pritom umiru gotovo najčešće u EU- dakle češće od nas umiru samo Mađari, daleko smo očito od najavljenog izlječenja u Hrvatskoj. Pa ponovimo pitanje? Kakav ste to posao sklopili u Davosu premijeru? I tko je od istog profitirao? Koliko je novaca dobio Roche, a koliko je dao? I koliko je novaca hrvatskih poreznih obveznika još potrebno ukrcati u zdravstveni sustav, da bi onkološki bolesnici barem prosječno preživljavali? Di su pare premijeru? - završila je Kekin.

Najčitaniji članci