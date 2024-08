Ivana Marković: Plenković se nije oglasio četiri dana, a kad se oglasio, bolje da nije. Sebičan je

Gradonačelnica Supetra i saborska zastupnica SDP-a Ivana Marković za N1 komentirala je pogibiju trojice pomoraca Jadrolinije, ali i način na koji se prema toj tragediji postavila Vlada.

- Najprije, želim izraziti sućut obitelji i svima u Jadroliniji. Također, željela bih uputiti potporu zaposlenicima na trajektima i u lukama jer nose velik dio turizma na leđima. Što se tiče odgovornosti, naravno da treba napraviti istragu, koja mora biti neovisna. Rezultate treba predstaviti s ciljem da se ovakva tragedija više ne bi ponovila - kazala je Marković.

- Što se tiče upravljanja Jadrolinijom, na to se upozorava posljednjih godinu dana od strane sindikata, ali i Nadzornog odbora. Još prije tragedije sam tražila odgovore ministra Olega Butkovića, na pitanja koja se tiču kupovine starih brodova, brodova suprotno preporuci Hrvatskog registra brodova, koliko koštaju, koliko koštaju preinake, zašto se događa toliko kvarova... Tu vidim odgovornost Uprave i predsjednika Skupštine, u ovom slučaju ministra. Vidim i odgovornost Vlade jer ne može si premijer pripisivati samo lijepe stvari - dodaje.

Premijer Andrej Plenković smatra ovo hajkom i podsjeća na stotine milijuna eura uložene u brodove Jadrolinija.

- Ne može uzimati iz košare zdravo voće, a trulo ostavljati sa strane. Odgovoran ja za upravljanje Jadrolinije. A tko je iznio turizam na leđima? Zaposleni na Jadroliniji, u lukama... Mi otočani očekujemo da su trajekti brzi i sigurni, ne samo za putnike nego i ljude koji tu rade. I, što se tiče premijera, nemam riječi. On je morao doći na mjesto tragedije, izraziti sućut... Nije se oglasio četiri dana, a kad se oglasio, možda bolje da nije. U teškoj situaciji koja se dogodila, on govori o šteti Vladi. To može samo sebična osoba, koja misli samo na sebe, a ne lider države kojem je stalo do svog naroda. Očito mu nije stalo ni do čega osim osobnog ugleda i ugleda Vlade - zaključila je Ivana Marković.

SDP će održati danas u Splitu konferenciju na kojoj će se govoriti problemima u Jadroliniji. Govorit će saborska zastupnica i potpredsjednica saborskog Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu Ivana Marković te saborski zastupnik Mišo Krstičević.