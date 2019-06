'Ivane, dođi, pečemo ti prase, a čeka te i 700.000 kuna za rad'

Ivan Pernar na tiskovnoj konferenciji u Saboru prvo je najavio osnivanje nove stranke, ali je onda ipak poručio da ide u stranku Abeceda demokracije jer su mu tamo ponudili da bude predsjednik i promjeni ime stranke. Za stranku je malo tko čuo sve dok 24sata nisu otkrili da od 2016. pa do kraja ovog saziva Sabora 2020. godine ta mala stranka dobiva stotine tisuće kuna iz državnog proračuna i to na ime Ivana Pernara. Nikada nisu bili niti blizu izbornog praga a, primjerice, njihov predsjednik Stjepan Vujanić je na izborima dobio 25 glasova. Pernar se pak odmah nakon izbora učlanio u njih, a pravila kažu da novac ide stranci u kojoj je zastupnik bio u trenutku kada je konstituiran Sabor.

Abeceda demokracije je tako od 2016. godine do početka ove dobila iz proračuna 764.000 kuna, a revizija je utvrdila da su ih netransparentno trošili. Ove godine im se slijeva 367.000 kuna, a sljedeće i nešto više. Tako Pernara čeka preko 700.000 kuna za građenje nove stranke. Pernar, kao i ostali članovi Živoga zida su inače do prošli tjedan skupljali potpise da prestane financiranje stranaka iz proračuna, ali sada ih se Pernar neće odreći.Pernar se iz Abecede iščlanio ove godine i to zato što su ga natjerali kolege iz Živoga zida, ali novac je i dalje stizao toj maloj stranci. Sada je Pernar najavio da se vraća, bit će predsjednik, a promijenit će i ime stranke. Još je upitno tko će sve s njim prijeći u novu stranku.Stjepan Vujanić, sadašnji predsjednik je oduševljen povratkom Pernara i kaže da je njegova ponuda točna.- Ivane, čekamo te raširenih ruku. Ja sam već odlučio da pečemo prase iako mi je Ivan rekao da on ne jede svinjetinu, bit će za sve ostale koji prelaze s njim i da se malo proveselimo – presretan nam govori Vujanić.Nije htio komentirati probleme u Živom zidu, ali je Pernara nahvalio kao poštenog dečka. Potvrdio je da ga čekaju i novci i otvorene ruke da radi što hoće.- Ja se ionako nisam htio kandidirati za predsjednika, neka on preuzme tu funkciju. Mi smo jedna fina ekipa pristojnih i nesvadljivih ljudi i imamo uzrečicu: jedinstvo u mnoštvu. Ivan je čist i pošten dečko i uvjeren sam da ćemo s njim osvojiti mandat u Saboru -zaključio je Vujanić.