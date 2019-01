'Član sam dvije stranke, nisam kriv što novac dobiva Abeceda'

Stranci Abeceda demokracije, čiji je čelnik Stjepan Vujanić na izborima osvojio svega 26 glasova, iz proračuna je dodijeljeno 1,13 milijuna kuna jer je Ivan Pernar bio na popisu njihovih članova u vrijeme konstituiranja aktualnog saziva Sabora, ekskluzivno su otkrila 24sata. Pravila o podjeli novca strankama iz proračuna su takva da kune dobiva stranka koja je imala zastupnika u trenutku konstituiranja Sabora.

Ivan Pernar danas se ispred sjedišta DORH-a obratio novinarima rekavši kako je nije kriv što je zakon takav te da i dalje planira ostati član i Abecede demokracije i Živog zida:

- Po meni je najspornije to da vi kada uđete u Sabor pod imenom jedne stranke, a vama savjest ne da tamo ostanete i vi izađete, izborni zakon funkcionira na način da novac od mandata zastupnika ne ide stranci u kojoj je zastupnik trenutačno nego u stranci u kojoj je bio na početku saziva Sabora. Mediji su to nazvali rupom u zakonu i rekli da ju je Pernar iskoristio. To nije rupa u zakonu, zakon je ciljano napravljen na taj način da bi se obeshrabrilo ljude koji bi napustili velike stranke samo da njihov novac ostane stranci u kojoj su bili. To je anti-demokratski. Po meni bi i sredstva zastupnika trebala ići skupa sa zastupnikom. Moj cilj je ukazati na nepravedni izborni zakon. Ostajem i u Živom zidu iako im, zbog ovakvog zakona, ne mogu preusmjeriti novac, ja nisam kriv što je zakon takav, kaže Pernar.

'U Abecedu sam se učlanio 2016.'

Objasnio je i kako se 2016. godine učlanio u Abecedu demokracije, a nakon toga i u Živi zid te da nije prestao biti članom ni jedne ni druge stranke:

- Prije nego sam postao zastupnik, 2016. ispunio sam pristupnicu za Abecedu demokracije. Član sam i Živog zida. U Saboru sam s prvo prijavio kao član Abecede demokracije, a kasnije i kao član Živog zida. Nisam gasio članstva ni u jednoj stranci. Novac koji je Abeceda dobila na kontu mojeg mandata trošen je namjenski. Veći dio tog novca išao je na ljude koji su radili tada za mene. U stranci je radilo nekoliko ljudi koji su meni pomagali, ja bih ih nazvao mojim asistentima. Državna revizija je postavila pitanje jesam li ja član Abecede demokracije i dobili su potvrdni odgovor. No, u nalazu Revizija iznosi spektakularnu tezu da ja nisam član te stranke pa im je samim time upitno jesu li ti ljudi mogili raditi za mene. Sporno im je što s novac od mog mandata trošio na pomoć meni.

Živom zidu, kako kaže Pernar, nije sporno što je on član dviju stranaka i što novac za njega dobiva Abeceda demokracije.

Vujanić nije došao jer je imao EKG

Na pitanje zašto mu se predsjednik Abecede Demokracije Stjepan Vujanić jutros nije pridružio u obraćanju medijima, odgovorio je kako danas ima dogovoreni EKG koji je dugo čekao.

Pernar je najavio i kako će tražiti izmjenu zakona s prijedlogom da se ukine financiranje političkih stranaka u Saboru jer smatra da je novac koji zastupnici dobivaju sasvim dovoljan.

- Ja sam član dvije stranke, a ako ikad procijenim da je za mene dobro da postane član i neke treće, učinit ću to. Ono što vam sigurno mogu reći da se neću učlaniti kod Bandića ili u HDZ. Nemam namjeru biti dio vladajuće većine, kaže Pernar.

Na pitanje kako mu danas pomaže Abeceda demokracije, Pernar je odgovorio kako s njima, a pogotovo s njihovim predsjednikom izvrsno surađuje:

- Kad su me izabrali u Sabor, rekao mi je 'Ivane, ti si naš član, i sve kolege iz moje stranke podržavaju te 100 posto'. Možda me fanatično podržavaju i zbog novca koji su dobili na kontu mene, ali činjenica je da su uvijek bili korektni prema meni i zašto mi nikad ne bi okrenuli leđa, ali niti ja njima.

'Stan u Poljičkoj je Vujanićevo vlasništvo'

Govoreći o stanu u Poljičkoj ulici u Zagrebu u kojoj je sjedište stranke, a susjedi o tome nemaju pojma niti na zgradi postoji ikakva oznaka, Pernar je istaknuo:

- Državnoj reviziji taj stan nije sporan. Stranka ima tamo sjedište i legitimno pravo bilo je uzeti taj stan u najam. A zašto mi tamo nismo sad na pressici? Zato što je ovdje predmet ne te najamnine nego tobožnjih kriminalnih radnji gdje se mene pokušava prikazati kao mutnu osobu koja je izvukla neku materijalnu korist. Stan je u vlasništvu gospodina Vujanića.

Na pitanje hoće li, zatraže li to kolege iz Živog zida izaći iz Abecede Pernar je odgovorio kako nikad ne bi postupao protivno svojoj slobodnoj volji i da ne pristaje na ucjene. Ne misli da je njegovo članstvo u dvije stranke varanje birača.

'Izvlačite li se vi to iz Živog zida?'

Na pitanje ima li Abeceda demokracije budućnost, Pernar kaže:

- Moja je želja da ima, a hoće li je imati ovisit će prije svega o tome koliko ću ja biti prisutan u medijima po ovom pitanju. Što više mediji spominju mene i Abecedu demokracije, to je jedini način da ta stranka izađe u javnost i da ju javnost prepozna.

Na pitanje znači li to da se pomalo izvlači iz Živog zida, Pernar odgovara:

- Ono što bi Državna revizija smatrala logičnim je da se ja sad iz Živog zida prebacim u Abecedu u Saboru. No, ja nisam prešao u Abecedu odnosno u Živi zid jer me zanima trošenje novca nego da ukaže na izborni zakon koji ne daje zastupnicima slobodu.