Ivica Dačić o spaljivanju Milorada Pupovca: 'Dosta šale'

Srbijanski šef diplomacije Ivica Dačić pozvao je u ponedjeljak sve hrvatske dužnosnike da ozbiljno shvate svaki incident i napad na Srbe i, u povodu performansa s paljenjem lutke Milorada Pupovca i simuliranja napada na vaterpoliste Crvene zvezde na karnevalu u Kaštel Sućurcu, poručio: 'Dosta su se šalili'.

- Ovo što se događa u Hrvatskoj dokaz je da su naše ocjene o antisrpskoj kampanji u toj zemlji potpuno opravdane. Sve je posljedica toga što se, umjesto jednoglasne osude, uvijek pojave i neki koji bi da relativiziraju napade i divljanje - izjavio je za Večernje novosti od ponedjeljka Ivica Dačić.

Tom je ocjenom Dačić reagirao na spaljivanje lutke saborskog zastupnika SDSS Milorada Pupovca na karnevalu u Kaštel Sućurcu, te igrokaz nedavnog napada na vaterpoliste Crvene zvezde na splitskoj Rivi, naglasivši kako takve incidente treba shvatiti ozbiljnije nego li dosad.

- Na karnevalu u Kaštelima simuliran je linč srpskih sportaša na splitskoj Rivi i zapaljena lutka s likom Milorada Pupovca - podsjećaju Večernje novosti, uz Dačićev komentar da su 'umjesto snažnih osuda i isprika zbog neviđenog skandala' koji se nedavno dogodio u Splitu, 'stigle nove provokacije'.

- Ako se iz pokušaja linča vaterpolista Crvene zvezde izrodio igrokaz za široke narodne mase - trebamo li strepiti i da bi 'šala' sa spaljivanjem lutke Pupovca mogla bude generalnom probom za nešto što se sprema njemu kao lideru Srba? - upitao je Dačić i pozvao na ozbiljnije reakcije dužnosnika u Hrvatskoj.

'Dosta su se šalili'

- Zato pozivamo sve hrvatske dužnosnike, na svim razinama, da ozbiljno shvate svaki incident i napad na Srbe. Dosta su se šalili - naglasio je Dačić.

Večernje novost ukazuju i na reakciju sudionika maškara u Kaštelu: 'Da skandal na maskenbalu u Kaštelima bude veći, okupljeni građani su s odobravanjem propratili spaljivanje lutke na lomači, uzvikujući 'Pupovac se pretvorio u pepeo'.

List prenosi i ocjenu hrvatskog kolumnista Drage Pilsela objavljenu na Twiteru.

Nikad nisam volio karneval. Mislim da je to stvar za teške budale. Ali kada vidim kako pale lutku Milorada Pupovca u Kaštel Sućurcu tada shvaćam da je to i zabava maloumnih fašista koje bi sve do jednoga trebalo pobacati u more. Premda ne vjerujem u njihovo otriježnjenje. pic.twitter.com/uFohTEXp6h — Drago Pilsel (@dragopilsel) March 3, 2019

'To nije Hrvatska kakvu želimo'

Nakon incidenta u Splitu premijer Andrej Plenković u više je navrata oštro osudio huliganski napad na trojicu vaterpolista Crvene zvezde usred bijela dana na splitskoj rivi, rekavši da su takvi slučajevi krajnje neprihvatljivi i nikako ne doprinose slici niti Grada Splita niti Hrvatske 'onakve kakvu je mi želimo'.

- Radi se o neugodnom i lošem događaju.To najoštrije osuđujemo, krajnje je neprihvatljivo. Policija je djelovala i huligani su identificirani i uhićeni. Hrvatska vlada najoštrije osuđuje takva ponašanja i očekujemo da policija, a kasnije i pravosuđe rješavaju ovakve slučajeve koji su nedopustivi i nikako ne pridonose slici niti grada Splita niti Hrvatske onakve kakvu je mi želimo - kazao je Plenković na sjednici vlade nakon incidenta.

Hrvatski vaterpolo savez kao i splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara također su osudili napad na vaterpoliste Crvene zvezde.