Ivica Todorić krenuo prema Hrvatskoj, stiže oko 20 sati

Neslužbeno se doznaje da se Ivica Todorić vraća u Hrvatsku u srijedu redovnim letom i u Zagrebu bi trebao biti u 20 sati.

Podsjetimo, sud u Londonu srušio mu je žalbu i odlučio da se mora vratiti u Zagreb kako bi istražiteljima odgovorio na pitanja o tome kako je iz Agrokora izvukao 1,4 milijarde kuna.

Nakon što sleti Ivicu će dočekati “marica” i odvesti ga u istražni zatvor u Remetincu. Todoriću je, naime, sudac odredio istražni zatvor kako ne bi mogao utjecati na svjedoke. U gotovo godinu dana otkako je protiv Gazde i njegovih menadžera iz koncerna pokrenuta istraga zbog sumnje da su iz Agrokora izvukli čak 1,4 milijarde kuna tužitelji su ispitali sve osim jednog svjedoka.

Nakon što dođe u Remetinec Todorić će proći uobičajenu proceduru. U Centru za dijagnostiku pregledat će ga liječnici i psiholozi. Utvrdit će se ima li zdravstvenih problema, koristi li lijekove, a potom će pozorno procijeniti i sigurnosne rizike - mogu li ga, radi njegove sigurnosti, smjestiti u ćeliji s još nekim ili će biti sam u sobi i na kojem odjelu. U slučaju bivšeg premijera Ive Sanadera i bivšega generala Vladimira Zagorca, uprava zatvora odlučila je da je najsigurnije da budu na ženskom odjelu. Po svemu sudeći, to bi se moglo ponoviti i u slučaju Gazde. Već isti ili drugi dan nakon dolaska Todorić će otići na ispitivanje u zagrebačko Županijsko državno odvjetništvo i iznijeti obranu.

Razmotrit će mu žalbu

- On će iznijeti svoju obranu, ali ne mogu precizirati o čemu sve točno, što će sve biti predmet, koliko će ići u detalje. Mislim da nije dobro tako detaljno svjedočiti odmah na početku, ali obranu će dati - rekla je za televiziju N1 Todorićeva odvjetnica Jadranka Sloković nakon odluke londonskog suda o izručenju. Po tome bi se moglo zaključiti da će Todorić vrlo brzo izaći iz istražnog zatvora. No tužiteljstvo u svakom trenutku može izaći s novom listom svjedoka koje je neophodno ispitati, a na koje bi Todorić mogao utjecati. Čim sleti razmotrit će se i njegova žalba o određivanju istražnog zatvora. Ukoliko mu sud uvaži žalbu ili ukoliko u međuvremenu ispitaju i posljednjeg svjedoka na kojeg bi mogao utjecati Todorić bi mogao iz istražnog zatvora već za nekoliko dana. No, postoji i mogućnost da će tužiteljstvo pred suca istrage izaći sa zahtjevom da ga pošalje u istražni zatvor zbog opasnosti od bijega. Kada bi mu bio određen istražni zatvor od opasnosti od bijega imao bi mogućnost uplatiti jamčevinu. Ona se određuje razmjerno visini materijalne štete pa bi Todoriću trebao veliki iznos. No kako mu je većina imovine blokirana, u tom slučaju morao bi posegnuti za novcem ili imovinom prijatelja.