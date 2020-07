Ivica Žigić predsjednik Indijsko-hrvatskog gospodarskog kluba

<p>Skupština Indijsko-hrvatsko gospodarskog kluba izabralo je novo rukovodstvo. Za novog predsjednika izabran je <strong>Ivica Žigić</strong>, dosadašnji glavni tajnik Kluba i direktor Sektora za korporativne komunikacije Hrvatske elektroprivrede d.d., dok je za novog glavnog tajnika izabran <strong>Mario Stančin</strong>, savjetnik za gospodarstvo Veleposlanika Indije u Republici Hrvatskoj. U 2019. godini trgovinska suradnja dvaju zemalja iznosila je 149,31 milijuna eura. U 2018. godini 137,35 milijuna eura dok je u prvom kvartalu 2020 godine trgovinska razmjena zabilježena u iznosu od 62,87 milijuna eura. U prvom tromjesečju 2020. godine uvoz roba iz Indije porastao je za 25% u odnosu na isto razdoblje u 2019. godini, dok je izvoz u istom razdoblju smanjen za 60%.</p><p>- U 2019. godini Hrvatska je iz Indije uvezla roba i usluga u vrijednosti 109 milijuna eura, dok je istovremeno izvoz hrvatskih proizvoda u Indiju vrijedio 39 milijuna eura. Prema posljednjem izvješću HNB-a od 2001. godine do posljednjeg kvartala 2019. indijske kompanije izravno su investirale u Republici Hrvatskoj 32.5 milijuna eura. Dok su hrvatske tvrtke u Indiji investirale 5.5 milijuna eura. Ove brojke jasno govore kako je tržište Republike Indije, trećeg po veličini svjetskog gospodarstva, još uvijek nedovoljno poznato hrvatskim izvoznicima. Ulazak na indijsko tržište ostvarilo je tek nekoliko domaćih kompanija dovoljno hrabrih da prihvate izazov za hrvatsko gospodarstvo nepoznatog okruženja, neusporedivo većeg i nadasve specifičnog. Indijske - izjavio je Žigić te dodao kako će se fokus rada Kluba u narednom razdoblju usmjeriti na jačanje trgovinskih odnosa Hrvatske i Indije s ciljem povećanja volumena izravnih investicija u gospodarstva Republike Hrvatske i Republike Indije. </p><p><strong>Ivica Žigić</strong> je priznati stručnjak iz područja odnosa s javnošću i korporativnog upravljanja, sa karijerom ostvarenom na mjestima direktora korporativnih komunikacija u Croatia osiguranju d.d. i Hrvatske elektroprivrede d.d., prokurista i člana Uprave izdavačke kuće Profil te mjestu savjetnika u uredu predsjednika Hrvatske gospodarske komore. Prve kontakte sa Indijom ostvario je kao novinar lista Globus 1998. godine. Diplomirao je u suradnji sa sveučilištem u New Delhiju, a kontakte s Republikom Indijom zadržao sve do danas, intenzivno radeći na poslovnom povezivanju dviju zemalja.</p><p><strong>Mario Stančin</strong>, stručnjak iz područja gospodarske diplomacije, posljednje četiri godine radi u Veleposlanstvu Indije kao savjetnik za gospodarstvo Veleposlanika Indije u Republici Hrvatskoj. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a uz Ivicu Žigića i bivšeg Veleposlanika Indije, Nj.E. Sandeep Kumara, jedan je od inicijatora osnivanja Indijsko-hrvatskog poslovnog kluba u kojem aktivno sudjeluje od njegova početka. Kroz rad u Veleposlanstvu Indije i Indijsko-hrvatskom poslovnom klubu aktivno se zalaže za unapređivanje i jačanje Hrvatsko-indijskih gospodarskih odnosa.</p><p><br/> <br/> Prema podacima Hrvatske narodne banke, u razdoblju od 2001. do kraja 2019. godine, indijske tvrtke su uložile u Hrvatsku 32,5 milijuna eura, dok su hrvatske tvrtke u Indiji investirale svega 5,5 milijuna eura. Među indijskim ulagačima u Hrvatsku ističu se tvrtke Lukaps (farmaceutika), Orient Green Power (energetika), Vizalto Overseas Services (posredovanje pri zapošljavanju) i Capitel Group (proizvodnja hrane). S druge strane, u Indiji svoje urede imaju hrvatske tvrtke Altpro, Infobip, Infosys, Telegra, MM Farmachem, dok Končar, HS Produkt, Šestan-Busch i Kanaan intenzivno istražuju poslovne mogućnosti na indijskom tržištu.</p>