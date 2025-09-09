Ivo Goldstein promovirao novu knjigu. Došao mu i Milanović: 'Znamo tko je na pravoj strani'

Predsjednik Republike Zoran Milanović prisustvovao je promociji knjige Hrvatska u Drugom svjetskom ratu 1941.–1945. povjesničara Ive Goldsteina, održanoj u Gradskom dramskom kazalištu Gavella u Zagrebu. Knjigu je objavila izdavačka kuća Fraktura, a na promociji je s autorom razgovarao glavni urednik Seid Serdarević.

Goldstein je u knjizi, koja obuhvaća gotovo 500 stranica, iznio rezultate višegodišnjeg istraživanja arhivske građe i postojeće literature, čime je nastala prva cjelovita monografija o Hrvatskoj u Drugom svjetskom ratu. Autor je istaknuo da je pristupio temi drukčije od dosadašnjih autora te da su u knjizi obrađene i epizode i činjenice koje su ranije bile zanemarene ili prešućivane.

- U pisanju nisam imao obveza prema bilo kojoj politici te sam polazio od stajališta da je u Drugom svjetskom ratu jasno tko je bio na pravoj, a tko na krivoj strani. Pokušao sam to napraviti cjelovito. Ne samo opisati zaraćene strane i tijek operacija, odnosno ratovanja. Nego povijest i iznutra, što su ljudi osjećali, koliko su bili skloni i koliko su favorizirali određenu stranu, kako je bilo ekonomsko stanje, odnosno kako se dogodio ekonomski kolaps - rekao je Goldstein.

Na promociji su, uz predsjednika Milanovića, bili i njegov posebni savjetnik za kulturu Zdravko Zima te bivši predsjednik Republike Stjepan Mesić, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić, saborski zastupnik Milorad Pupovac te mnogi drugi.