Obavijesti

News

Komentari 3
STIGAO JE I MESIĆ

Ivo Goldstein promovirao novu knjigu. Došao mu i Milanović: 'Znamo tko je na pravoj strani'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Ivo Goldstein promovirao novu knjigu. Došao mu i Milanović: 'Znamo tko je na pravoj strani'
14
Zagreb: Ivo Goldstein predstavio knjigu "Hrvaskau Drugom svjetskom ratu" | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Goldstein je u knjizi, koja obuhvaća gotovo 500 stranica, iznio rezultate višegodišnjeg istraživanja arhivske građe i postojeće literature, čime je nastala prva cjelovita monografija o Hrvatskoj u Drugom svjetskom ratu

Predsjednik Republike Zoran Milanović prisustvovao je promociji knjige Hrvatska u Drugom svjetskom ratu 1941.–1945. povjesničara Ive Goldsteina, održanoj u Gradskom dramskom kazalištu Gavella u Zagrebu. Knjigu je objavila izdavačka kuća Fraktura, a na promociji je s autorom razgovarao glavni urednik Seid Serdarević.

Goldstein je u knjizi, koja obuhvaća gotovo 500 stranica, iznio rezultate višegodišnjeg istraživanja arhivske građe i postojeće literature, čime je nastala prva cjelovita monografija o Hrvatskoj u Drugom svjetskom ratu. Autor je istaknuo da je pristupio temi drukčije od dosadašnjih autora te da su u knjizi obrađene i epizode i činjenice koje su ranije bile zanemarene ili prešućivane.

- U pisanju nisam imao obveza prema bilo kojoj politici te sam polazio od stajališta da je u Drugom svjetskom ratu jasno tko je bio na pravoj, a tko na krivoj strani. Pokušao sam to napraviti cjelovito. Ne samo opisati zaraćene strane i tijek operacija, odnosno ratovanja. Nego povijest i iznutra, što su ljudi osjećali, koliko su bili skloni i koliko su favorizirali određenu stranu, kako je bilo ekonomsko stanje, odnosno kako se dogodio ekonomski kolaps - rekao je Goldstein. 

Na promociji su, uz predsjednika Milanovića, bili i njegov posebni savjetnik za kulturu Zdravko Zima te bivši predsjednik Republike Stjepan Mesić, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić, saborski zastupnik Milorad Pupovac te mnogi drugi. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Slagalica strave u Splitu: Nakon 13 godina policija otkrila tko je bio raskomadani leš sa Zente
RIJEŠILI MISTERIJ

Slagalica strave u Splitu: Nakon 13 godina policija otkrila tko je bio raskomadani leš sa Zente

U jesen 2012. godine na Zenti je pronađeno raskomadano tijelo, a sve do sada nije se znalo o kome se radi. Policija je provjeravala osobnu koja je davno istekla te su otkrili identitet leša
Izraelska vojska napala Katar! Hrvatski veleposlanik: Sve smo Hrvate upozorili da se sklone...
IZ MINUTE U MINUTU

Izraelska vojska napala Katar! Hrvatski veleposlanik: Sve smo Hrvate upozorili da se sklone...

O udaru na Dohu oglasila se i izraelska vojska, ne spominju Katar, ali s više strana stiže potvrda kako oni stoje iza napada.
Šokantan video iz Zagreba! Divljak skoro pregazio ženu na pješačkom! Policija ima snimku
NEVJEROJATNO

Šokantan video iz Zagreba! Divljak skoro pregazio ženu na pješačkom! Policija ima snimku

U retrovizoru sam vidio kako i dalje divlja, pretjecao je po punoj liniji. Da nisam potrubio gosođi, ovaj divljak bi je pokupio. Čovjek je za zatvor, ispričao nam je čitatelj koji je snimio video

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025