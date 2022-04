Ivo Josipović o pomilovanju Mustača i Perkovića: 'Vode se ratovi koji traju iz Jugoslavije'

Zahtjev za pomilovanje Josipa Perkovića i Zdravka Mustača za RTL komentirao je bivši predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović.

Na upit što bi on napravio da mu je za vrijeme mandata stigao zahtjev za pomilovanjem Perkovića i Mustača, tvrdi radio bi kao i u drugim slučajevima.

- Sačekao bih prijedlog ministarstva, mišljenje svog stručnog povjerenstva koje se bavilo tim pitanjima, uzeo bih sam predmet, malo sam u drugačijoj poziciji od bivših drugih predsjednika i sadašnjeg predsjednika jer sam profesor kaznenog prava, i donio bi odluku po svojoj savjesti - kazao je Josipović.

- Tu je preuranjena priča cijela, gdje se sad već vode ratovi koje traju iz doba bivše Jugoslavije i da se drugi računi razračunavaju, a ne samo pomilovanje i institut kao takav. Drugačije mislim o pomilovanju nego Milanović, njegovo je ustavno pravo da ne daje nikome pomilovanje. Da ste vidjeli neke od tih predmeta i slučajeva, siguran sam da biste rekli da je predsjednik odgovoran i mora paziti kome daje pomilovanje, ali ostavimo predsjedniku takvu priliku jer ima slučajeva koji zaslužuju milost, da one segmente procjene nekog osuđenika, bilo po prirodi stvari ili proceduri redoviti sustav ne može vrednovati, da ga predsjednik ili predsjednica vrednuje i da učini nešto humano i pravedno - kazao je.

'Nikog nisam pomilovao za teška kaznena djela'

Josipović je otkrio i kako je on donosio odluku o pomilovanju.

- Ja sam imao načela. Nije bilo rečeno da ne bih od nekog odstupio da je došao konkretni slučaj koji bi prevagnuo na pozitivnu ili negativnu stranu, ali imao sam načelo prvo da nikog nisam pomilovao za teška kaznena djela, ubojstvo, teške tjelesne ozljede, silovanje, droga mislim na dilere ne na dečke i bolesnike koji su sebi nešto uzgajali, dapače, tu mislim da je bila praksa koja nije bila dobra prema mladim ljudima koji su zgriješili s 2-3 jointa, tu je pretjerano strog zakon korigiran tom praksom pomilovanja. Nikad nisam pomilovao kaznena djela koja su bila difamantna. Nikada ne bih pomilovao pretvorbene kriminalce - govori.

'Ne može pravosuđe uvijek donijeti najispravniju odluku, niti sam je ja donosio'

Otkrio je da bi se teško odlučio pomilovati ratnog zločinca.

- Mislim da zauzimanje apodiktičkog stava nije dobro, da medijske hajke koje se rade za i protiv nisu dobre. To je nasljeđe određenog monarhizma jer je monarh bio na čelu države. Koliko znam, nema niti jedna europska zemlja koja je ukinula taj institut jer je jedna od funkcija predsjednika da kad sustav ne reagira doprinese. Nema savršenog sustava, da ne napadam pravosuđe. Ne može pravosuđe uvijek donijeti najispravniju odluku, niti sam je ja donosio, uvažimo situaciju da je svakom društvu potrebno više korektivnih mehanizama. Moguće je prodavati pomilovanje, sve zlorabiti, ali onda slijedi kazna - ističe.

'Da sam u poziciji Milanovića, uzeo bih ozbiljno u razmatranje taj predmet'

Komentirao je i situaciju u kojoj su generali protiv generala i vrijeđanje Gotovine da je izdajnik te kazao da se radi o jednoj sramotnoj priči.

- Ljude poput Gotovine, Džanka ili još nekih, nazivati ih izdajnicima jer su iznijeli stav na koji imaju pravo, ima razloga da se razmišlja o pomilovanju. Gotovina je vjerojatno uvjeren da su dva osuđenika dala ozbiljan doprinos. U jako puno slučajeva je sudjelovanje, pa čak i ne ovako intenzivno kao kod ova dva osuđenika, u Domovinskom ratu olakotna okolnost. S obzirom da su suđeni u Njemačkoj te olakotne okolnosti nisu mogle biti uzete u obzir. Njima nisu dostupni ni pravni lijekovi koji su drugim osuđenicima dostupni. Da sam u poziciji predsjednika Milanovića, uzeo bih ozbiljno u razmatranje taj predmet. Vodi se neki drugi rat, rat još iz vremena bivše Jugoslavije, između onih koji su branili tadašnju državu i zločinom nažalost i oni koji su je rušili, neki isto zločinom - kazao je.

Kazao je i da ima nekih mišljenja Europskog suda za ljudska prava da oni koji prakticiraju zločin u ime države da su odgovorniji i da je taj zločin teži nego što ga počini individualna osoba.

O izričaju predsjednika: 'To nije moj svijet, taj rječnik osobno ne bih koristio'

"Svaki slučaj je zaseban i zato postoji pomilovanje i procedura koje se predsjednik drži. Pravo je predsjednika da daje ili ne daje, to je stav diskrecije, razumijem njegov stav i rezervu, neću reći da je dezavuiranje pravosuđa ali je određena korekcija, no ima i drugi element promijenjenih okolnosti, zahtjeva pravednosti, jednakosti prema građanima", kazao je.

Osvrnuo se i na izričaj predsjednika republike.

- To nije moj svijet taj rječnik, osobno ga ne bih koristio. Predsjednik ima svoj stil, očito ima prođu u dijelu javnosti. Ne bih ni premijera ni predsjednika komentirao, to su naši najviši dužnosnici koji se moraju suočiti sa svojom odgovornošću koju imaju po Ustavu. Ne znam kako će izgledati bojkot Vlade, a hoće li zajedno polagati vijence to nije bitno. Po Ustavu postoji niz dužnosti i zadaća koje mogu i moraju obaviti samo zajedno. Njih dvojica moraju bez obzira na uvrede naći modalitet da se te funkcije države koje se prakticiraju, mislim na vanjsku politiku, obranu i nacionalnu sigurnost, obave bez obzira na animozitete - tvrdi.

