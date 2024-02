Ivošević o 'sačekuši' ispred stana: 'Kad netko zamahne šakom na vas, poruka je jasna'

Zbog napada na Bojana Ivoševića koji se odvio u petak navečer pred njegovim stanom gradonačelnik Splita Ivica Puljak obratio se javnosti ocijenivši taj čin neprihvatljivim jer se nitko u Splitu ne bi trebao osjećati nesigurno. Napad na Ivoševića je, podsjetimo, uslijedio nakon incidenta u Glagoljaškoj ulici gdje su tenzije vrlo visoke već nekoliko mjeseci zbog najavljene gradnje stambene zgrade. Sve je počelo rušenjem starih borova, što je Ivošević spriječio. Idući incident odvio se u utorak ujutro, da bi sve kulminiralo 'sačekušom' ispred Ivoševićeva stana.

- Kad smo započeli s uvođenjem reda u Splitu znali smo da će biti neugodnosti, ali ovo je prevršilo svaku mjeru i mi koji uvodimo red smo se počeli osjećati nesigurno za svoju fizičku sigurnost. Sinoć su dvojica sačekala Bojana Ivoševića ispred njegovog stana i nasrnula na njega, što predstavlja izuzetno veliku povredu i neprihvatljiv čin pogotovo prema službenim osobama koje obavljaju svoj posao. Ja se pitam stoji li država iza onih koji uvode red ili onih drugih? Ovaj incident prije nekoliko dana kada policija nije primjereno i nedvosmisleno sankcionirala sudionike samo ih je ohrabrila da odu kora dalje što su i napravili. Ne samo mi, nego i drugi građani, ne mogu se osjećati sigurno ako prijave nezakonite radnje. Ivošević je samo htio uvesti red – kazao je gradonačelnik Ivica Puljak na napad na Ivoševića.

Foto: Veljko Martinovic



- Ja sam se u Glagoljaškoj nalazio zbog nezakonitih radnji jer ni jedna nadležna državna institucija nije bila na terenu, nego dapače, nisu bili u mogućnosti izaći na teren. Ja sam štitio zakon. Zbog prijetnji na toj lokaciji, poput one znam li kome sam se zamjerio i da sam gotov, tri dana poslije dvije osobe su me sačekale ispred kuće, a kad netko zamahne šakom prema vama i nasrne na vas, poruka je jasna. Ja s ovog mjesta mogu samo pitati državna tijela i premijera, namjeravaju li štiti one koje štite zakone – kaže Ivošević.

Puljak je dodao kako su neki ljudi koji su bili na listi Domovinskog pokreta dodatno prijetili i njemu i Ivoševiću komentirajući pod tekstovima na društvenim mrežama pozivajući čelnika Domovinskog pokreta, Ivana Penavu, da se o tome očituje.



- Mi smo u kontaktu s policijom, oni će sami odrediti koje mjere zaštite su potrebe. Nitko se u ovom gradu ne bi trebao osjećati nesigurno. Moj zamjenik se nije osjećao sigurno ni u svom stanu ni ispred stana – zaključio je Puljak.