Ivošević opisao napad koji je doživio i poručio: 'Ne zatvarajte oči na nasilje, pozovite policiju'

Splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević održao je konferenciju za novinare povodom napada na njega koji se dogodio ove subote.

Podsjetimo, Ivošević je u subotu, 3. rujna, oko 16 sati napadnut zbog čega je podnio kaznenu prijavu protiv nepoznate osobe zbog kaznenog djela prijetnje.

- Ovog vikenda nakon što sam izašao iz izolacije u kući do moje trajala je galama koja je prešla u ženske urlike. Vidio sam da je čovjek nad ženskom osobom i zavikao sam da se prestane derati na nju. Ta osoba koju ne poznajem je istrčala i prišla mi. Nisam reagirao. Udario me šakom u glavu, ja sam rekao da zovem policiju, a on se krenuo udaljavati i pobjegao iz stana. Kad je odlazio, uputio mi je prijetnju da on ima policiju u malom prstu i da će mi doći nekad kad se budem najmanje nadao - rekao je novinarima Ivošević.

- Problem nasilja nad ženama je velik problem, želimo ga rješavati, a molim ministarstvo da nam pomogne da se u Splitu otvori krizni centar - dodao je.

Kaže da je nakon nemilog događaja podnio kaznenu prijavu, a otišao je i u bolnicu da se sve dokumentira. Ivošević navodi da je kasnije od susjeda saznao da ovo nije prvi put da ovaj čovjek zlostavlja ženu.

- Molim državne institucije da reagiraju, a sve žene koje trpe nasilje molim da se informiraju o programima ministarstva i udrugama i da se ohrabre i udalje se od nasilnika - poručio je Ivošević.

- Nikad nisam imao policijsku zaštitu, hoće li to raditi, ne znam. Ne bojim se nikoga u ovom gradu. Ovo čak nije imalo veze s mojim poslom, ovo se može dogoditi svakome. Nemojte zatvarati oči - zaključio je Ivošević.

