Iz čista mira: ‘Tukle su nas na ulici, majci su raskrvarile oko’

Kad su tukle moju mamu, mislila sam da će je ubiti. Vrištale smo, vikale i zvale u pomoć, priča nam Božica (21) neutješno plačući i tresući se od straha.

Božicu i njezinu majku Mariju Tomek (61) u centru Varaždina, na semaforu kraj zgrade Županijskog suda, navodno su napale dvije žene. Božica kaže da poznaje napadačice te da je navodno riječ o sestri i djevojci njezina bivšeg dečka.

- Jedna od njih me je najprije udarila nekoliko puta, a zatim me rukama uhvatila za vrat i počela gušiti. Istrgnule su mi posvećeni lančić s križem iz Marije Bistrice koji me do sada uvijek čuvao. S ušiju su mi istrgnule naušnice - kaže Božica.

Njezina majka Marija pokušala ju je od napadačica zaštititi kišobranom, ali i nju su oborile na tlo.

- Udarale su me, oko mi je bilo krvavo - rekla nam je gospođa Marija.

Božica se uplašila za majku, mislila je da će teško stradati.

- Bojala sam se da će je ubiti - kaže Božica.

Nakon napada majka i kći su zatražile pomoć u varaždinskoj bolnici. Marija je, osim oka, zadobila i ozljede kuka i koljena te se jedva kreće po stanu. Njena kći je završila s modricama po licu i na uhu.

- Kad je došao suprug, koji je bio u banci, napadačice su pobjegle, a jedna je gospođa u međuvremenu pozvala policiju.

Božica i njezina majka Marija prijavile su napad, a iz policije su nam potvrdili da je utvrđeno narušavanje javnog reda i mira.