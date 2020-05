'Iz Nerežišća sam, postala sam žrtva zlih jezika zbog korone'

Nisam osoba koja piše statuse i nešto javno objavljuje ali sva ova situacija sa koronom i komentari pojedinaca su me naveli da ovo napišem. Naime kao što većina vas zna iz Nerežišća sam, žarišta korone na otoku. I baš zbog toga sam postala žrtva zlih jezika. I ne samo ja već i moja radna kolegica koja je također iz Nerežišća, ali i ostale kolege koje u kontaktu s nama. Bilo je tu svega, od provokacija, klevetanja, do pozivanja policije. Razumijem da su ljudi u panici i da zbog iste ne razmišljaju što rade, ali ni meni nije svejedno, pogotovo kad znam da je moje malo misto na koljenima i traži podršku i razumijevanje, a ne osuđivanje, napisala je na svom Facebook profilu Anet Dragičević iz Nerežišća.

POGLEDAJTE VIDEO: Korona na Braču

Najviše zaraženih je baš iz tog bračkog mjesta kojega je nepoznati počinitelj odmah nazvao Wuhanom. Anet kaže kako se tako Wuhanom mogla nazvati svako mjesto u kojem se pojavio virus.

- To je vandalizam. Teško mi je sve to komentirati. Kolegica i ja radimo u trgovini u jednom drugom mjestu, nije bitno kojem, i negativne smo, ali bez obzira na to doživjele smo toliko neugodnosti od kupaca, nije lijepo doživjeti takvo etiketiranje - kaže nam Anet koja, kako je navela i svom statusu, ne razumije gdje je nestala ona bratska ljubav i zajedništvo koju smo imali dok smo puštali "Moju domovinu" kao podršku ostatku Hrvatske kad je bilo najteže.

- Tada smo bili povezani, ne po krvi već po ljubavi prema domovini, a sada smo postali samo stranci koji osuđuju i zagorčavaju tuđi život. Probudite se ljudi. Sada je vrijeme da pokažete svoje pravo lice, nadam se dobro, i pomognete svojim suotočanima, tako da ih utješite, a ne stigmatizirate. I vi možete biti u istoj situaciji kao i mi, i budite sigurni da bi vam mi bez puno razmišljanja i bez osuđivanja pomogli. I za kraj želim zahvaliti svim mojim prijateljima od kojih sam dobila podršku i svima onima koji su pokazali kakvi su neljudi. Hvala vam na tome. Nadam se da ćete vi, moji prijatelji podijeliti ovaj poduži status tako da svi vide kakva se nepravda događa onda kad je pomoć najpotrebnija. Hvala i ostanite živi i zdravi. I negativni – objavila je Anet.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Dodajmo još i da je u nedjelju u poslijepodnevnim satima potvrđeno još novih slučajeva te ih je ukupno sada 38 Covid-19 pozitivnih.

- Od 91 jučer uzetog uzorka danas se nakon obrade njih 14 pokazalo pozitivnima što znači da je na našem otoku ukupno trideset i osam osoba zaraženo koronavirusom. U režimu samoizolacije nalazi se 139 osoba koje su pod stalnom paskom epidemiološke službe i pod nadzorom policije. Na Braču su danas epidemiolozi Zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije uz asistiranje interventnog tima Crvenog križa Brač uzimali nove uzorke za testiranje. Rezultati novih testova bit će najvjerojatnije poznati u ponedjeljak – objavili su iz Kriznog stožera otoka Brača.