Iz perspektive Ukrajinke: Kako provesti nedjelju u Zagrebu i pritom probuditi dijete u sebi?

Udišući, vidim sebe kao petogodišnje dijete. Izdišući, smiješim se sa suosjećanjem prema djetetu u sebi - nećete vjerovati, ali to su riječi iz jedne meditacije, vrlo vrijedne riječi, koje nam mogu pomoći da vidimo i osjetimo život u punim bojama. I vjerojatno su te boje slične bojama ljeta u Zagrebu.

Zato, u želji da pronađem svoje unutarnje dijete, o kojem govori navedena meditacijska mantra, prošlu sam nedjelju odlučila posjetiti neka od trenutno najzabavnijih i najšarenijih mjesta u Zagrebu - i mogu reći da nisam ostala razočarana.

Pritom sam se i pokušala ugledati na svoju malu vječnu inspiraciju zvanu David. Riječ je o mojem sinu, koji mi je zbog trenutnih životnih uvjeta postao najbolji prijatelj i partner u zločinu. Kad kažem "trenutni životni uvjeti", mislim na ratno stanje u našoj rodnoj Ukrajini, iz koje smo se preselili prije nekoliko mjeseci. Od tada smo nas dvoje proveli stvarno mnogo vremena zajedno. A kako nam to vrijeme ne bi bilo uzalud potrošeno, potrudila sam se istražiti svaki zanimljivi kutak Zagreba, u čemu mi je do sada uvijek najviše pomagao vodič infozagreb.hr. Evo kako je to izgledalo u nedjelju.

Klasika u Glazbenom paviljonu

Svoj savršen ljetni dan počeli smo u srca Zagreba – u Glazbenom paviljonu Zrinjevac, mjestu ispunjenom umjetnošću i umjetnicima. Zagrepčani ga smatraju najromantičnijim parkom u gradu jer je okružen umjetničkim galerijama, zelenilom i cvijećem te fontanama i lijepim stazama za šetnju. Odlično za zaljubljene parove ili - u mojem slučaju - za obiteljsko druženje.

Glazbeni paviljon još od 19. stoljeća služi kao koncertna pozornica na otvorenom. Tako da kad začujete koncert na Zrinjevcu, zastanite na trenutak i zatvorite oči. Pokušajte uživati i pritom osvijestiti činjenicu da su to isti oni zvukovi u kojima su stari Zagrepčani uživali prije 200 godina. Nije li to čarobna poveznica s prošlošću?

Klasični koncert o kojem je riječ dio je projekta Mali Classic, čiji je cilj ovog ljeta približiti klasičnu glazbu širem građanstvu. Sina i mene svakako su pridobili.

Nakon koncerta odlučili smo svratiti do Umjetničkog paviljona. Oduševili smo se kad smo na ulazu ugledali velebne umjetničke zračne instalacije.

Štrukli u legendarnoj Esplanadi

Još pod dojmom, nastavili smo šetati gradom i za nekoliko minuta zastali smo pred legendarnim hotelom Esplanada. Kad sam osjetila glad, odmah mi je sinula jedna ideja. Bez mnogo premišljanja sjeli smo na terasu hotela i naručili tradicionalnu hrvatsku hranu - štrukle.

Ovdje je Esplanada svima dobro poznata kao jedna od najprestižnijih i najljepših zgrada u Zagrebu. Utemeljena davne 1925. godine, služila je kao smještaj za sve brojnije putnike koji su u Zagreb dolazili glasovitim vlakom Orient Express. Ova zapanjujuća građevina danas ima hotel, spa centar, plesnu dvoranu i restoran - koji se nalazi u glasovitome Michelinovu vodiču. Vjerojatno su i zato štrukli bili preukusni.

Matoševim koracima

Heroji i petogodišnja djeca nikad ne staju, pa smo tako i mi nastavili istraživanje grada. I to je bila dobra odluka jer su nas u poslijepodnevnim i večernjim satima dočekali okićeni prostor kraj Matoša i niz koncerata.

Prvo smo se zaputili na Gornji grad, na Strossmayerovo šetalište, koje je bilo središte ljetne fešte Cafe Matoš. Prateći zvukove i turističke tokove, kretali smo se sve više i više, dok nismo zakoračili u povijesno šarenilo.

Manifestacija je inače dobila ime po jednom od najznačajnijih hrvatskih književnika, pjesnika i modernista - Antunu Gustavu Matošu, čiji je kip prigodno postavljen na piščevu omiljenom Strossmayerovu šetalištu. Mnogobrojni turisti koji istražuju najstariji dio grada njegov su kip prepoznali kao savršenu lokaciju za fotografiranje. Ni ja nisam bila iznimka, a moram priznati da stvarno postoji neki čar u slici na kojoj sjedite tik uz ovog velikana.

Matoš je bio prava boemska duša i zasigurno bi mu se svidjela atmosfera uličnih kafića u okolici. Bogate boje, glazba i dekoracije ubrzo su me podsjetili na našu Odesu, grad u kojem sam rodila Davida. Prijateljima sam poslala fotografije i videosnimke i svi su potvrdili: To je Odesa!

Šareni gornjogradski vrtovi

Zagrebački Gornji grad sastoji se od uličica koje se protežu između dva brda: Kaptola i Gradeca. Naseljen u 11. stoljeću, Gornji grad danas se smatra najstarijim dijelom Zagreba. Sa zgradama iz 17. i 18. stoljeća koje se nižu uskim krivudavim ulicama, za razliku od širokih bulevara i parkova zagrebačkog Donjega grada, ovdje je atmosfera intimna i starinska. Najpogodniji ambijent za festival malih pozornica u dvorištima ovog dijela grada.

Nikad nisam doživjela takvo nešto. Neka od poznatih, ali inače za javnost zatvorenih dvorišta kulturnih i drugih institucija ovih su dana, u okviru 12-dnevne manifestacije Dvorišta, ugostila mnoge posjetitelje. Preslatko uređeni ambijenti dvorišta Muzeja grada Zagreba, Zvjezdarnice, palače Erdödy-Keglević i drugih instantno su me privukli. A koncert koji je počeo u 21 sat bio je kruna našeg zajedničkog dana.

Znate li zašto se ovaj oblik boravka na otvorenom smatra tako jedinstvenim? Zato što pruža mogućnost da uživamo u ljepotama netaknutih povijesnih gradskih mjesta, a da ih svojim prisustvom ne ugrožavamo i ne uništavamo.

Sin i ja smo, uz zvukove slatke i umirujuće glazbe, uživali u ugodnoj ljetnoj večeri Dvorišta, okruženi ljubaznim gostima i zidovima koji pamte godine i godine prije našeg rođenja. Mir i harmonija pratili su i naš cijeli sljedeći dan.

Moje unutarnje dijete bilo je sretno. Čak i u užurbanosti koja se javlja u odrasloj dobi, nadam se da ćete se, baš poput mene, uspjeti s vremena na vrijeme prisjetiti kako je to gledati na život kao na paletu živahnih boja.

