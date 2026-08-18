Iz sela pod Himalajom stigao u Hrvatsku: 'Kuhanje mi je posao, a novinarstvo u Nepalu strast'

Na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu svjetsku će premijeru imati i "Ram Bhai" ("Brat Ram"), dokumentarac našeg poznatog režisera Branka Schmidta, u kojem kroz priču o Ramu, nepalskom dostavljaču hrane u Zagrebu, otkriva nehumane životne i radne uvjete s kojima se suočavaju radnici migranti. Tim povodom podsjećamo na priče 24sata o ljudima koji su, u potrazi za boljim životom, zapravo nama došli pomoći jer nam kronično nedostaje radne snage.

Nabaraj Tamang je kuhar, ali i nepalski novinar, iz Hrvatske izvještava za tamošnji portal, piše i o, između ostalog, životu sunarodnjaka u Hrvatskoj. Izvjestitelj je portala sailungonlinea.com, male redakcije koja se nalazi na čak 2500 metara nadmorske visine.

Zagreb: Nabaraj Tamang, radnik u Hrvatskoj i novinar nepalskog portala | Foto: Armin Drgut/PIXSELL

- U Hrvatsku sam došao 2024. iz malog sela s oko 1000 stanovnika u regiji Dolakha Sailung, ispod himalajske planine Sailung, koja se uzdiže na više od 3100 metara nadmorske visine - rekao nam je Nabaraj, čije se ime izgovara "Nabarac". Kako dodaje, kuhanje mu je posao, a novinarstvo strast. Od novinarske se plaće u Nepalu, kaže, ne može dobro živjeti, općenito je ondje prosječna plaća oko 400 eura.

Nabaraja smo pozvali u prijateljski posjet redakciji 24sata, zaželio se užurbane redakcijske atmosfere, oko vrata je objesio i svoju nepalsku "press" iskaznicu. Naviknuo se na brzi novinarski tempo, no ni u kuhinji, kaže nam, nije mnogo sporiji. Majstor je za originalna nepalska jela.

Zagreb: Nabaraj Tamang, radnik u Hrvatskoj i novinar nepalskog portala | Foto: Armin Drgut/PIXSELL

- Vrlo ste lijepa zemlja, prepuna zelenila, to me odmah oduševilo. Vaše uređene zelene površine, parkovi, svaki je komadić slobodnog prostora iskorišten za zelenilo, to je vrlo lijepo - istaknuo je Nabaraj.

U selu iz kojeg dolazi, opisuje nam, ljudi se bave poljoprivredom - na tih 2500 metara nadmorske visine uspijevaju krumpir i kukuruz.

- Osjećam se dobro ovdje, nisam imao nikakvih loših iskustava dosad. Volio bih u Hrvatskoj ostati i dovesti ovamo svoju obitelj, sviđa mi se životni stil ovdje, prilike koje se pružaju - zaključuje nepalski kolega.

Dokumentarni film Branka Schmidta ‘Brat Ram’, koji govori o životu stranih radnika u Zagrebu, ekskluzivno pogledajte na kanalima 24sata od subote u 8 sati.