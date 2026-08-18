Obavijesti

News

Komentari 1
ŽIVOT STRANIH RADNIKA

Iz sela pod Himalajom stigao u Hrvatsku: 'Kuhanje mi je posao, a novinarstvo u Nepalu strast'

Piše Bojana Mrvoš,
Čitanje članka: 2 min
Iz sela pod Himalajom stigao u Hrvatsku: 'Kuhanje mi je posao, a novinarstvo u Nepalu strast'
9
Zagreb: Nabaraj Tamang, radnik u Hrvatskoj i novinar nepalskog portala | Foto: Armin Drgut/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Nabaraja Tamanga ugostili smo u redakciji 24sata. Kolega je, izvjestitelj za redakciju koja se nalazi na 2500 m nadmorske visine

Na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu svjetsku će premijeru imati i "Ram Bhai" ("Brat Ram"), dokumentarac našeg poznatog režisera Branka Schmidta, u kojem kroz priču o Ramu, nepalskom dostavljaču hrane u Zagrebu, otkriva nehumane životne i radne uvjete s kojima se suočavaju radnici migranti. Tim povodom podsjećamo na priče 24sata o ljudima koji su, u potrazi za boljim životom, zapravo nama došli pomoći jer nam kronično nedostaje radne snage.

Nabaraj Tamang je kuhar, ali i nepalski novinar, iz Hrvatske izvještava za tamošnji portal, piše i o, između ostalog, životu sunarodnjaka u Hrvatskoj. Izvjestitelj je portala sailungonlinea.com, male redakcije koja se nalazi na čak 2500 metara nadmorske visine.

Zagreb: Nabaraj Tamang, radnik u Hrvatskoj i novinar nepalskog portala
Zagreb: Nabaraj Tamang, radnik u Hrvatskoj i novinar nepalskog portala | Foto: Armin Drgut/PIXSELL

- U Hrvatsku sam došao 2024. iz malog sela s oko 1000 stanovnika u regiji Dolakha Sailung, ispod himalajske planine Sailung, koja se uzdiže na više od 3100 metara nadmorske visine - rekao nam je Nabaraj, čije se ime izgovara "Nabarac". Kako dodaje, kuhanje mu je posao, a novinarstvo strast. Od novinarske se plaće u Nepalu, kaže, ne može dobro živjeti, općenito je ondje prosječna plaća oko 400 eura.

Nabaraja smo pozvali u prijateljski posjet redakciji 24sata, zaželio se užurbane redakcijske atmosfere, oko vrata je objesio i svoju nepalsku "press" iskaznicu. Naviknuo se na brzi novinarski tempo, no ni u kuhinji, kaže nam, nije mnogo sporiji. Majstor je za originalna nepalska jela.

Zagreb: Nabaraj Tamang, radnik u Hrvatskoj i novinar nepalskog portala
Zagreb: Nabaraj Tamang, radnik u Hrvatskoj i novinar nepalskog portala | Foto: Armin Drgut/PIXSELL

- Vrlo ste lijepa zemlja, prepuna zelenila, to me odmah oduševilo. Vaše uređene zelene površine, parkovi, svaki je komadić slobodnog prostora iskorišten za zelenilo, to je vrlo lijepo - istaknuo je Nabaraj.

U selu iz kojeg dolazi, opisuje nam, ljudi se bave poljoprivredom - na tih 2500 metara nadmorske visine uspijevaju krumpir i kukuruz.

- Osjećam se dobro ovdje, nisam imao nikakvih loših iskustava dosad. Volio bih u Hrvatskoj ostati i dovesti ovamo svoju obitelj, sviđa mi se životni stil ovdje, prilike koje se pružaju - zaključuje nepalski kolega. 

Dokumentarni film Branka Schmidta ‘Brat Ram’, koji govori o životu stranih radnika u Zagrebu, ekskluzivno pogledajte na kanalima 24sata od subote u 8 sati.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Dramatičan susret dvoje stranaca: 'Spasila mi je život pa sam je našao nakon 23 godine'
HEROINA S HVARA

FOTO Dramatičan susret dvoje stranaca: 'Spasila mi je život pa sam je našao nakon 23 godine'

Kanađanin Adam prije 23 godine slomio je nogu kad je pao sa skutera na Hvaru. Vratio se na otok nakon što je preko Facebooka je tražio heroje koji su ga tada spasili
TEROR POTPALJIVAČA Podmetali su požare po rubu županije! Htjeli su rastegnuti vatrogasce
UHITILI ČETVORKU

TEROR POTPALJIVAČA Podmetali su požare po rubu županije! Htjeli su rastegnuti vatrogasce

Među uhićenima trojica Hrvata i Poljakinja, policija pronašla pušku i pištolj. Prijavili su ih građani koji su ih vidjeli da pale vatru kraj Benkovca
Osumnjičeni palitelj je vlasnik zemlje na kojoj je 'crno brdo' otrovnog otpada u Biljanima
EKSKLUZIVNO

Osumnjičeni palitelj je vlasnik zemlje na kojoj je 'crno brdo' otrovnog otpada u Biljanima

Kako doznaje 24sata, Vladimir Ćupić koji je osumnjičen da je podmetao požare u zadarskom zaleđu, povezan je i s aferom 'crno brdo' i opasnim otpadom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026