Iz škole se ispisao cijeli razred. Ministarstvo sve prebacuje na Grad koji tvrdi: 'Pomagali smo'

Zbog djeteta jedne zagrebačke osnovne škole ispisao se cijeli razred, a Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih odgovorilo nam je da se sad i to dijete premješta u drugu školu što znači da je škola ostala bez cijelog razreda. Iako se postavlja cijeli niz pitanja o dosad neviđenom problemu i propustima ni Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, niti Grad Zagreb ni sama škola nisu nam odgovorili na ključna pitanja već prebacuju lopticu odgovornosti jedni na druge.

Pitali smo Ministarstvo što će biti s razredom iz kojeg je ispisano 15 od ukupno 16 djece. Tražili smo ih da nam odgovore hoće li se ukinuti razred i što će biti s tom učiteljicom, ostaje li ona vez posla. Također smo ih pitali što će biti s djetetom koje je, kako kažu roditelji, zlostavljalo svu ostalu djecu, nakon što se premjesti u drugu. Zanimalo nas je hoće li dobiti asistenta koji će paziti da ne zlostavlja djecu u drugoj školi.

Ministarstvu smo također postavili pitanje je li ravnatelj škole u koju ga roditelji žele premjestiti pristao na njegov upis i je li obavijestio nastavnike o dolasku dječaka.

Ministarstvo: Sve ovisi o školi, roditeljima i Gradu

Ovo je odgovor kojeg nam je na sva ova pitanja poslalo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih: "Odgovori na sva ova pitanja ovisit će o daljnjem tijeku događaja i djelovanju škole, roditelja i gradskog ureda za obrazovanje Grada Zagreba".

Upit s istim pitanjima postavili smo i Gradu Zagrebu iz kojeg su nam poučili kako je zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec sve na tu temu rekla na konferenciji za medije gdje je istaknula, kao i dan ranije, da je Grad bezrezervno pružao pomoć školi.

- Važno je reći da bi stvar krenula na bolje u toj i u drugim školama, da javni interes nije pratiti to na način gdje tko od učenika te škole ide. Rano je za reći hoće li se ispisani učenici vratiti sad u staru školu iz koje su se ispisali radi tog učenika. Nije to do Grada. No mi smo školi pružali pomoć. Agencija za odgoj i obrazovanje je 18 puta intervenirala u školi, a ovaj je slučaj primjer da stvar može eskalirati. Za nas je to lekcija da se školama mora jače pružati podrška - kazala je Dolenec.

Ravnateljica se ne javlja

Odgovor od škole nismo dobili, a ravnateljica nam se nije javljala na pozive.

Ana-Marija Vegar, odvjetnica koja zastupa roditelje djece koja su zlostavljana, kaže, od strane tog učenika, poručuje kako su roditelji kao i ona zgroženi cijelim tijekom događaja.

- 14 učenika se ispisalo iz te škole radi jednog djeteta. Dakle, te djece više nema u razredu. Stvorio se dojam da se problem riješio njegovim premještanjem u drugu školu. No problem nije riješen. S roditeljima žrtava nije održan sastanak, nitko im nije ništa riješio, nitko im se i dalje nije obratio, a sad tog djeteta više nema. Upitnici su nam iznad glave, ne znamo koji je plan. Da se ispisao lani, ne bi se ostala djeca ispisala. Na ovaj način institucije su do kraja izignorirale djecu žrtve i roditelje, nama se ni dalje nitko nije obratio. Ministar Fuchs je rekao da je došlo do propusta u školi, je li ravnateljica smijenjena? Nije. Opet nitko nije odgovarao, sve se prelomilo na žrtvama. Mi smo vapili da djeci žrtvama pomognu u novim školama, ne očituju se. Ovo je nečuveno. Netko mora snositi odgovornost za ovo, to je 14 djece preseljenih u 5 do 6 drugih škola, jer su oni tvrdili da se ništa ne može, a radi pritiska medija se u jedno jutro riješilo odnosno odlučilo prebaciti to jedno dijete koje je zlostavljalo i to nakon što su ostala djeca prošla kalvariju i ispisala se. Sve skupa je neprihvatljivo - poručuje Vegar za 24sata.