Iz Vlade odgovorili Milanoviću: Prvo isprika, a onda sastanak

Predsjednik Zoran Milanović je ranije u petak poslao poruku premijeru Andreju Plenkoviću i poručio da se želi sastati s njime kako bi razgovarali o problemima u sustavu

<p>Milanović smatra da istražna tijela zloupotrebljavaju poziciju sile te da politika, prije svega Vlade, treba zaštititi ustavni poredak. </p><p>Iz Vlade su za<a href="https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/iz-vlade-odgovorili-na-milanoviceve-izjave---621770.html" target="_blank"> Dnevnik Nove TV</a> poručili kako kazneni postupci koji su u tijeku, kao i neovisan rad DORH-a, policije i Uskoka nisu teme za razgovor. Od predsjednika očekuju da se prvo ispriča svima koje vrijeđa i da se stabilizira te da će tek nakon toga uslijediti dogovor u sastanku. </p><p>Iako se u četvrtak nije mogao sjetiti je li i sam bio u Kovačićevom klubu, danas je priznao da se tamo našao s načelnikom glavnog stožera zbog - viška hrane. </p><p>- Zvao me prijatelj iz Dalmacije. Tamo je bilo puno hrane koja se trebala baciti. Bilo je praktičnije tamo doći. </p><p>- Nije mi bilo neobično. Taj klub nije nešto što previše strši. Pogled sa Slovenske 9 je bezvezan. To je jedna rupa, tamo su Plenkovićevi ministri dolazili kao zadnji magarci i to nepotrebno. Pa kako ne bi pukle mjere nakon deset mjeseci? Ako planirate vojnu operaciju dvije godine, neprijatelj će to skužiti. To isto vrijedi i za kriminalne istrage. Premijer će morati donijeti odluku. Nije ni to lako - rekao je predsjednik i ponovio da je netko trebao to znati i spriječiti tu blamažu - poručio je. </p>