'Iz Zagreba dolazi šutnja, ja na prosvjedu očekujem 8000 ljudi'

Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava pozvao je ljude iz cijele Hrvatske da se pridruže prosvjedu koji će se ove subote, 13. listopada održati u Vukovaru.

Bit će to prosvjed protiv, kako navode organizatori, šutnje državnih institucija kada je riječ o procesuiranju ratnih zločina. U ovih mjesec dana Penava je bio predmet niza sastanaka i razgovora, a s njim su radi odgode prosvjeda razgovarali čelnici države, ministri, predstavnici udruga…

- Mi smo za potrebe skupa prijavili okupljanje 8000 ljudi, ali teško je to prognozirati. Slično je i za Kolonu sjećanja, i nakon što sve prođe, nismo sigurni koliko je ljudi sudjelovalo u njoj. Govoriti nešto unaprijed posebno je nezahvalno. Mogu samo reći da očekujemo ljude iz cijele Hrvatske i inozemstva, kaže Penava u razgovoru za Večernji list.

Ističe i kako uvijek posto bojazan od incidenata, ali kako čine sve da do toga ne dođe. O spekulacijama tko stoji iza prosvjeda, Penava kaže:

- Takva pitanja rađaju ogromnu frustraciju meni, ali i svima nama, kao i svima koji žive u mjestima gdje su ljudi stradali. Vi govorite jedno, i to ne zato što vam se govori, nego jer to vrišti iz vas, a onda dođe do ovakvog skretanja teme. Sve to onda govori da im niste uopće bitni i da priča o ubijenim ljudima nije bitna. Ubijena djeca, žene, starci, civili, branitelji stavljaju se u isti kontekst s nekima čiji su stolica ili položaj ugroženi. Sve to govori da smo mi svjetlosnim godinama daleko jedni od drugih, ali na štetu Vukovaraca. Mi govorimo o ljudskim sudbinama, teškim zločinima i traumama, a Zagreb o dnevnoj politici. Sirena za uzbunu u Zagrebu za mnoge je bila vrhunac traume, što bi Vukovarci željeli da jest, ali nažalost nije. Sve to govori o bezosjećajnosti i nepoštovanju onoga kroz što su ti ljudi prošli tijekom rata. Kada je riječ o Milijanu Brkiću, mogu reći da ga poznajem, ali nas dvojica nismo ni na koji način povezani. Ja se bavim lokalnom politikom i gradom Vukovarom, a Brkić djeluje na nacionalnoj razini. Obojica smo članovi HDZ-a, ali ne vidim zašto izdvajati njega, a ne nekoga drugog. Bilo kakvi unutarstranački sukobi preko ovakvih tema su nedostojni i ja ne bih mogao sam sebe pogledati u zrcalo da je tako.

Kaže i da nije važno hoće li za njega biti sankcija u HDZ-u:

- Od početka govorim da ta tema nije važna niti smije biti važna jer bih u suprotnom bio isti kao i oni koji strahuju za neke svoje položaje, fotelje… To je apsolutno nebitno u kontekstu ove priče i neprihvatljivo kada govorimo o stradanjima Vukovaraca. Opet, nije mi draga šutnja koja para uši i koja dolazi iz Zagreba jer nisu prepoznali bit skupa i njegovu važnost. Međutim, kao i uvijek, koga nema, bez njega se mora. Nadam se da će u nekoj drugoj prigodi biti više razumijevanja i suglasja.