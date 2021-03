Trojica koji su u listopadu 2019. u pljački pucali na svoje kolege osuđeni su nepravomoćno na ukupno 69 godina zatvora. Ilija Ćorić i Zvonimir Mijatović osuđeni su na 22 godine zatvora, a Ahmet Alija na 25 godina.

Njih trojica su 21. listopada naoružani automatskim oružjem i pod maskama presreli vozilo tvrtke Aleph Tau iz Slavonskog Broda, kojim su zaposlenici, zaštitari Mario Leitkam (29) i Krunoslav Balešić (43), prevozili novac iz okolnih trgovina NTL-a. Ćorić je također radio za Aleph Tau pa su pljačkaši znali u koje vrijeme i kojim putem će proći zaštitarsko vozilo. Leitkamu su prostrijeljeni lijeva i desna potkoljenica, a Balešiću lijeva natkoljenica.

Pljačkaše se teretilo da su ranjenim zaštitarima naredili da predaju mobitele, pištolje i kofer u kojemu se nalazilo 773.957,92 kune utrška.

Zaštitari nisu htjeli komentirati presudu svojim napadačima. Na sudu su se suočili s njima, potvrdivši da su pucali po njima i ostavili ih bez mobitela, da ni Hitnu pomoć nisu mogli pozvati.

- Ne, jednostavno ne želim, jer liječim se od PTSP-a i svaki razgovor na tu temu me vraća u to vrijeme kad se to dogodilo, što me dodatno uznemiri. Kako mene, tako i moga kolegu - rekao nam je jedan od ranjenih zaštitara, koje su tog dana spasili supružnici Ivan i Marica Sušić. Oni su se vraćali iz Koprivne u Osijek.

- Znam da smo napravili jako puno prekršaja i prolazili smo kroz crvena svjetla samo da ih što prije dovezemo do bolnice. Mislim da bi taj mladić, da je samo još deset minuta bio bez pomoći iskrvario - rekla nam je Marica Sušić.

- Pa tko ima pravo da te ubije samo zato što radiš svoj posao?! Dok je suprug vozio, ja sam uz policiju nazvala i Hitnu pomoć da im javim da dolazimo. Bila je to luda vožnja, ali nije bilo važno ništa drugo, nego dovesti tog mladića do bolnice i spasiti mu život - rekla je hrabra žena iz Tenje.

Ćorić, Mijatović i Alija na suđenju su priznali pljačku, ali ne i pokušaj teškog ubojstva zaštitara. Sudsko vijeće osječkog Županijskog suda nije prihvatilo presudu.