Izabrali ga osmi put: Najstariji predsjednik na svijetu je na čelu Kameruna od 1982. godine

Paul Biya (92) najavio je još u srpnju kako će se ponovo kandidirati na predsjedničkim izborima u listopadu. Na njima je opet pobijedio. Na vlasti je od 1982. godine.

Biya, najstariji čelnik neke države u svijetu, došao je na vlast u Kamerunu 1982. godine, prije više od četiri desetljeća, kad je njegov prethodnik Ahmadou Ahidjo podnio ostavku. Rijetko se pojavljuje u javnosti, često delegirajući odgovornosti moćnom šefu predsjedničkog ureda.

Prošlog listopada vratio se u Kamerun nakon 42-dnevnog izbivanja koje je izazvalo nagađanja da je bolestan. Vlada je tvrdila da je dobro, ali je zabranila svaku raspravu o njegovom zdravlju, rekavši da je to pitanje nacionalne sigurnosti.

Biya je 2008. ukinuo ograničenja mandata, što mu je otvorilo put za neograničenu kandidaturu. Pobijedio je na izborima 2018. sa 71,28 posto glasova, iako su oporbene stranke tvrdile da postoje raširene izborne nepravilnosti.

Biya ima troje djece. Njegova prva supruga s kojom je bio u braku od 1961. umrla je 1991. godine. Tri godine kasnije oženio je Chantal Pulchérie Vigouroux koja je od njega mlađa 37 godina.

