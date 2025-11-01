Obavijesti

NEOGRANIČENA KANDIDATURA

Izabrali ga osmi put: Najstariji predsjednik na svijetu je na čelu Kameruna od 1982. godine

Izabrali ga osmi put: Najstariji predsjednik na svijetu je na čelu Kameruna od 1982. godine
Foto: DESIRE DANGA ESSIGUE/REUTERS

PPostoje nagađanja o tome da je Paul Biya već godinama bolestan te da se zbog toga rijetko pojavljuje u javnosti. Odgovornosti delegira na šefa predsjedničkog ureda

Paul Biya (92) najavio je još u srpnju kako će se ponovo kandidirati na predsjedničkim izborima u listopadu. Na njima je opet pobijedio. Na vlasti je od 1982. godine. 

FILE PHOTO: Cameroon holds presidential election
Foto: ZOHRA BENSEMRA/REUTERS

Biya, najstariji čelnik neke države u svijetu, došao je na vlast u Kamerunu 1982. godine, prije više od četiri desetljeća, kad je njegov prethodnik Ahmadou Ahidjo podnio ostavku. Rijetko se pojavljuje u javnosti, često delegirajući odgovornosti moćnom šefu predsjedničkog ureda.

U KAMERUN Predsjednik države Paul Biya vratio Eto'oa među "lavove"
Predsjednik države Paul Biya vratio Eto'oa među "lavove"

Prošlog listopada vratio se u Kamerun nakon 42-dnevnog izbivanja koje je izazvalo nagađanja da je bolestan. Vlada je tvrdila da je dobro, ali je zabranila svaku raspravu o njegovom zdravlju, rekavši da je to pitanje nacionalne sigurnosti.

FILE PHOTO: Cameroon holds presidential election
Foto: ZOHRA BENSEMRA/REUTERS

Biya je 2008. ukinuo ograničenja mandata, što mu je otvorilo put za neograničenu kandidaturu. Pobijedio je na izborima 2018. sa 71,28 posto glasova, iako su oporbene stranke tvrdile da postoje raširene izborne nepravilnosti.

REZULTATI SE JOŠ ČEKAJU Oporbeni Issa Bakary proglasio je pobjedu na predsjedničkim izborima u Kamerunu
Oporbeni Issa Bakary proglasio je pobjedu na predsjedničkim izborima u Kamerunu

Biya ima troje djece. Njegova prva supruga s kojom je bio u braku od 1961. umrla je 1991. godine. Tri godine kasnije oženio je Chantal Pulchérie Vigouroux koja je od njega mlađa 37 godina. 

Cameroon holds presidential election
Foto: ZOHRA BENSEMRA/REUTERS

