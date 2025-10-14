Premda je dopušteno javno objaviti zapisnike svakoga biračkog mjesta, nezakonito je objavljivati rezultate glasanja prije nego što to napravi Ustavno vijeće
Oporbeni Issa Bakary proglasio je pobjedu na predsjedničkim izborima u Kamerunu
Bivši ministar i oporbeni kandidat Issa Tchiroma Bakary u utorak je na svojoj Facebook stranici proglasio pobjedu na nedjeljnim predsjedničkim izborima u Kamerunu, izazivajući aktualnog predsjednika Paula Biyua, koji je na vlasti 43 godine, dok se službeni rezultati očekuju tek za dva tjedna. "Naša je pobjeda jasna i mora se poštovati", rekao je Tchiroma, pozvavši režim da "prihvati istinu iz glasačkih kutija" ili da "gurne zemlju u previranja".
"Narod je izabrao i taj se izbor mora poštovati", bio je ustrajan te je obećao da će objaviti detaljno izvješće o rezultatima izbora po regijama.
Premda je dopušteno javno objaviti zapisnike svakoga biračkog mjesta, nezakonito je objavljivati rezultate glasanja prije nego što to napravi Ustavno vijeće.
"Ovo je crvena linija koja se ne smije prijeći", ponovio je ministar teritorijalne uprave Paul Atanga Nji na konferenciji za novinare u nedjelju navečer.
Vlasti nisu objavile stopu izlaznosti niti su odredile točan datum objave rezultata, koji je Ustavno vijeće zakazalo prije 26. listopada.
I dalje postoji bojazan od prijevare u korist 92-godišnjeg Biye, ponovno izabranog s više od 70 posto glasova i nakon više od dvadeset godina.
Na posljednjim predsjedničkim izborima održanim 2018., Maurice Kamto, koji je bio drugoplasirani na izborima i čija je kandidatura ove godine odbijena, proglasio se pobjednikom dan nakon glasanja.
No nakon toga je Kamto uhićen, a okupljanja njegovih pristaša rastjerana su suzavcem i vodenim topovima, pri čemu su uhićeni deseci prosvjednika. Neki su i još uvijek u zatvoru.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+