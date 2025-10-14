Oporbeni Issa Bakary proglasio je pobjedu na predsjedničkim izborima u Kamerunu

Bivši ministar i oporbeni kandidat Issa Tchiroma Bakary u utorak je na svojoj Facebook stranici proglasio pobjedu na nedjeljnim predsjedničkim izborima u Kamerunu, izazivajući aktualnog predsjednika Paula Biyua, koji je na vlasti 43 godine, dok se službeni rezultati očekuju tek za dva tjedna. "Naša je pobjeda jasna i mora se poštovati", rekao je Tchiroma, pozvavši režim da "prihvati istinu iz glasačkih kutija" ili da "gurne zemlju u previranja".

"Narod je izabrao i taj se izbor mora poštovati", bio je ustrajan te je obećao da će objaviti detaljno izvješće o rezultatima izbora po regijama.

Premda je dopušteno javno objaviti zapisnike svakoga biračkog mjesta, nezakonito je objavljivati ​​rezultate glasanja prije nego što to napravi Ustavno vijeće.

"Ovo je crvena linija koja se ne smije prijeći", ponovio je ministar teritorijalne uprave Paul Atanga Nji na konferenciji za novinare u nedjelju navečer.

Vlasti nisu objavile stopu izlaznosti niti su odredile točan datum objave rezultata, koji je Ustavno vijeće zakazalo prije 26. listopada.

I dalje postoji bojazan od prijevare u korist 92-godišnjeg Biye, ponovno izabranog s više od 70 posto glasova i nakon više od dvadeset godina.

Na posljednjim predsjedničkim izborima održanim 2018., Maurice Kamto, koji je bio drugoplasirani na izborima i čija je kandidatura ove godine odbijena, proglasio se pobjednikom dan nakon glasanja.

No nakon toga je Kamto uhićen, a okupljanja njegovih pristaša rastjerana su suzavcem i vodenim topovima, pri čemu su uhićeni deseci prosvjednika. Neki su i još uvijek u zatvoru.