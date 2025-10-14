Obavijesti

News

Komentari 0
REZULTATI SE JOŠ ČEKAJU

Oporbeni Issa Bakary proglasio je pobjedu na predsjedničkim izborima u Kamerunu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Oporbeni Issa Bakary proglasio je pobjedu na predsjedničkim izborima u Kamerunu
Foto: DESIRE DANGA ESSIGUE/REUTERS

Premda je dopušteno javno objaviti zapisnike svakoga biračkog mjesta, nezakonito je objavljivati ​​rezultate glasanja prije nego što to napravi Ustavno vijeće

Bivši ministar i oporbeni kandidat Issa Tchiroma Bakary u utorak je na svojoj Facebook stranici proglasio pobjedu na nedjeljnim predsjedničkim izborima u Kamerunu, izazivajući aktualnog predsjednika Paula Biyua, koji je na vlasti 43 godine, dok se službeni rezultati očekuju tek za dva tjedna. "Naša je pobjeda jasna i mora se poštovati", rekao je Tchiroma, pozvavši režim da "prihvati istinu iz glasačkih kutija" ili da "gurne zemlju u previranja".

"Narod je izabrao i taj se izbor mora poštovati", bio je ustrajan te je obećao da će objaviti detaljno izvješće o rezultatima izbora po regijama.

Premda je dopušteno javno objaviti zapisnike svakoga biračkog mjesta, nezakonito je objavljivati ​​rezultate glasanja prije nego što to napravi Ustavno vijeće.

"Ovo je crvena linija koja se ne smije prijeći", ponovio je ministar teritorijalne uprave Paul Atanga Nji na konferenciji za novinare u nedjelju navečer.

A ZDRAVLJE? Predsjednik Kameruna (92) najavio novu kandidaturu: Na vlasti je još od 1982. godine
Predsjednik Kameruna (92) najavio novu kandidaturu: Na vlasti je još od 1982. godine

Vlasti nisu objavile stopu izlaznosti niti su odredile točan datum objave rezultata, koji je Ustavno vijeće zakazalo prije 26. listopada.

I dalje postoji bojazan od prijevare u korist 92-godišnjeg Biye, ponovno izabranog s više od 70 posto glasova i nakon više od dvadeset godina.

Na posljednjim predsjedničkim izborima održanim 2018., Maurice Kamto, koji je bio drugoplasirani na izborima i čija je kandidatura ove godine odbijena, proglasio se pobjednikom dan nakon glasanja.

No nakon toga je Kamto uhićen, a okupljanja njegovih pristaša rastjerana su suzavcem i vodenim topovima, pri čemu su uhićeni deseci prosvjednika. Neki su i još uvijek u zatvoru.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Potvrdili optužnicu protiv Tonya Cetinskog, vinaru godinu dana uvjetno za lažne Covid potvrde
18 OPTUŽENIH

Potvrdili optužnicu protiv Tonya Cetinskog, vinaru godinu dana uvjetno za lažne Covid potvrde

Pjevač Cetinski suočen je s optužnicom za davanje mita, a poznati vinar Šegović se probao braniti s tezom da je kolateralna žrtva i da je netko njegove osobne podatke pokupio s interneta
Potresne priče branitelja koji su prevareni: 'Supruga je umrla, a sve nas sad žele baciti na cestu'
AFERA JAGODE

Potresne priče branitelja koji su prevareni: 'Supruga je umrla, a sve nas sad žele baciti na cestu'

Branitelji Darko Lugarić i Stjepan Klasić svjedoče kako su izigrani s uzgojem jagoda, a za prevaru nitko nije odgovarao: Morali smo otići raditi u Njemačku da spasimo kuću i platimo kredit od kojeg nismo dobili novac
VIDEO Automobil završio ispod kombajna kod Osijeka. Jedan čovjek ozlijeđen u teškoj nesreći
IZLETJELI S CESTE

VIDEO Automobil završio ispod kombajna kod Osijeka. Jedan čovjek ozlijeđen u teškoj nesreći

Nakon nesreće kod Osijeka, automobil je završio ispod kombajna kraj ceste, a jedan je čovjek ozlijeđen. Očevidom će se utvrditi kako je došlo do nesreće.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025