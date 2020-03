Izađu li opet iz izolacije, prijeti im i do 120.000 kuna kazne

Dio građana neozbiljno shvaća samoizolaciju pa su tako, doznajemo neslužbeno iz Državnog inspektorata, inspektori osobno uručili deset kazni od 8000 kuna prekršiteljima u Osijeku, Rijeci, Splitu, Varaždinu i Zagrebu. Uz to su dobili i pismenu opomenu da će, ako ih se opet uhvati u kršenju samoizolacije, platiti 30.000 kuna, pa 60.000 i u konačnici 120.000 kuna.

Policija je do sada zavaljujući dojavama, izvan izolacije uhvatila ukupno 38 ljudi pa se očekuje da će biti i više od deset spomenutih kazni.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ministar unutarnjih poslova i šef Nacionalnog stožera Davor Božinović rekao je da su imali 174 dojave građana o onima koji krše samoizolaciju.

- Nije poanta u kažnjavanju, ali ako ne ide drugačije, nećemo se libiti kažnjavanja jer javno zdravlje je na prvom mjestu i ukoliko se pa ne može sam pridržavati, postoje institucije koje će ga u to uvjeriti - rekao je Božinović.

Hrvatska je u novi tjedan ušla sa sedam novooboljelih od korona virusa. Tako se broj ukupno zaraženih popeo na 56, ali obzirom da se oporavio treće oboljeli Riječanin i blizanci iz Zagreba te četvrta pacijentica, imamo aktivnih 52 slučaja.

Od sedam novih pozitivnih pacijenata na koronu pet ih je u Zagrebu, jedan u Rijeci i jedan u Karlovcu. Među oboljelima je i liječnik s Rebra koji se zarazio u druženju s ljudima koji su se vratili sa skijanja, istaknuo je pohvalivši ravnateljstvo te bolnice na brzoj reakciji.

- On je intervjuiran u samoizolaciji, to je napravljeno detaljno i saznali smo sve njegove kontakte. Jako je važno da je KBC Rebro izvanredno organiziran. Epidemiolozi su zatekli organiziranu i kontroliranu situaciju. Razgovaramo sa svima tko je bio u kontaktu, epidemiolozi će svaki kontakt kontaktirati i provjeriti. Ekipa koja je bila u kontaktu sa zaraženim, otišla je kući i došla je druga ekipa i u ovom trenutku se sa tom ekipom razgovara o tome da li je netko od njih bio u kontaktu s ovim liječnikom - kazao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak naglasivši kako je epidemiološka situacija i dalje dobra.

Dan ranije objavljeno je da su dva liječnika iz bolnice u Dubravi također zaraženi korona virusom.

- Što se tiče KB Dubrava, tamošnji pacijenti se evakuiraju, ali je došlo do malih poteškoća, rekao je Beroš pa pojasnio: "Jer u KB Dubrava je detektiran veći broj kontakata sa njihovim pozitivnim liječnicima što znači da nećemo moći, kako smo planirali, u potpunosti evakuirati tu bolnicu. No, tu smo da se borimo sa izazovima. Obzirom da se radi o broju ispod 100 bolesnika koji će i dalje ostati u toj bolnici pod nadzorom, a bolnica ima 500 kreveta, onih 300 planiranih za primarni respiracijsko-intenzivistički centar će biti po planu pripremljeni."

Klinička slika svih bolesnika, naglasio je, je blaža. Nitko nema znakove komplikacija, ali će sigurno doći i do toga. Ukupno je do sad napravljeno 835 testova, a za 15 se čekaju rezultati, dok su pod nadzorom 8464 osobe.

Inače, od ukupno gotovo 9000 ljudi u samoizolaciji, dodao je Capak, puno je kontakata već zaraženih. Istaknuo je kako je jučer bilo 290 ljudi koji su kontakti, a danas ih je 630.

Ponedjeljak je bio prvi dan u Hrvatskoj otkako je stupila na snagu preporuka Vlade da se djecu ne dovodi u vrtiće i škole. Nastava je organizirana preko televizije pa su mnogi roditelji na društvenim mrežama dijelili kako ide učenje mališanima preko tv ekrana. Sindikat školstva nije ima podatke koliko je đaka bilo primorano otići u školu jer ih nitko nije imao čuvati, no prema našim neslužbenim informacijama roditelji su se mahom držali preporuka. Ista je stvar u zagrebačkim vrtićima.

- Danas imamo samo dvije djece na čuvanju. Očito su svi sve napravili da se organiziraju. Mi ćemo i dalje dežurati za one roditelje koji nisu u mogućnosti biti sa svojim mališanima – kažu nam u jednom Zagrebačkom vrtiću u kojem ima inače 400 polaznika.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

'Virus nećemo moći zaustaviti'

U vrtiću koji polazi prvo oboljelo dijete od korona virusa, objavili su da djeca koja nisu bila u vrtići od 9.3. do 13. 3. nisu stavljena u samoizolaciju, Inače najjače zdravstvene snage u Zagrebu dogovaraju detaljne planove kako se suočiti s korona virusom. Ravnatelji Vinogradske bolnice, KB Dubrava i Merkura dogovarali su s ministrom Vilijemm Berošom daljnje korake, no Mario Zovak ravnatelj Vinogradske bolnice jasno je rekao da ne treba gajiti iluziju da će se virusu stati na kraj.

- Epidemiološka situacija se stalno mijenja. Cilj je naravno osigurati ili pokušati smanjiti broj ljudi koji će se zaraziti virusom premda smo naravno svjesni da to u konačnici neće biti moguće bez obzira na sve mjere preventive koje mi poduzimamo. Ideja je pokušati smanjiti kritičnu masu pacijenata i brzinu širenja jer je to situacija koja dovodi do najtežih komplikacija i respiratornih poremećaja. A to su naši operirani pacijenti, pacijenti koji su imunokompromitirani zbog svojih bolesti i naši najstariji sugrađani – rekao je ravnatelj Zovak.

Bolnice se pripremaju za sve scenarije i one najteže.

- Ideja je da u Zagrebu imamo veliku ustanovu koja je ekipirana i tehnikom i ljudima i da zbrinjava cijeli spektar zdravstvene zaštite. To je na primjer KB Dubrava. Nemamo iluzija da će stati infekcija samo na tome ni da KB Dubrava može zbrinuti sve pacijente. Svaka naša ustanova se mora pripremat za najgori scenarij – rekao je Zovak.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

'Bitno je strpljenje'

A evo što pripremaju za drugu fazu borbe s koronom: “U drugoj fazi planiramo prostore koji su već tehnički opremljeni s centralnim plinovima gdje se već sada mogu staviti respiratori. Ondje bi bio dio pacijenata koji zahtijevaju intenzivnu potporu i zadnja varijanta da jedan segment unutar KBC-a, koji je u planu, bi bio isključivo za pacijente za koje bi neposredno ili tijekom operacije saznali da imaju virus.” Na kraju se ispričao svim pacijentima kojima su odgođeni zahvati.

- Žao mi je što smo dio zahvata morali odgoditi. N Molim za strljenje u tom jutarnjem komešanju. Znam da to nije nikome drago ni simpatično ali sam siguran da će naši građani shvatiti za njihpvo dobro – zaključio je Zovak.