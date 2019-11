'Izašao sam ispred kuće, vidio hrpu metala i samo čuo jauke'

Rotar je prije tri tjedna prisegnuo u vojarni u Požegi, gdje je bio na služenju vojnog roka i najvjerojatnije došao kući na odmor.

POGLEDAJTE VIDEOVIJESTI:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Spašavao sam one koji su se javljali, a drugoj dvojici nije bilo spasa. Dvojica su odavde, iz Dragovaca, a ostali iz obližnjih mjesta. Ne znam gdje su bili, navodno na nekom slavlju. Cijelu noć nisam spavao od šoka. Slike su mi još pred očima - rekao nam je svjedok nesreće Ivo Marjanović. Dodao je kako je u vrijeme nesreće gledao televiziju.

- Puknulo je poput bombe. Mislio sam da je eksplodirala ispod mog prozora. Bio je mrak. Izašao sam ispred kuće i kraj susjedove vidio sam hrpu metala. Samo sam čuo jauke – ispričao je vidno potreseni Marjanović. Okupili su se ondje i susjedi te, umjesto na groblju za Sve svete, zapalili su lampione.

- Ispričala mi je kći što se dogodilo. Čuo sam da je netko stradao. Ovo je strašna nesreća, rekao je Ivo Turkalj, koji je došao na mjesto nesreće.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL



- Svi smo bili ovdje jutros do četiri sata, bilo je mučno gledati kako ih izvlače iz automobila. Vatrogasci su morali rasjeći lim da bi došli do dvojice koji su bili na stražnjem sjedištu. Prvo su izvukli jednoga, a onda je netko povikao da ima još jedan. U kanalu je bio Mercedes, tako da u prvi mah nismo znali što se u biti dogodilo. Mislili smo da je bio sudar dva auta, ali je susjed Želimir Drkulec (53) rekao da je to njegov auto i da je bio parkiran na ulazu u garažu - ispričao je jedan od mještana Dragovaca.

Prema pričanju ostalih, dečki su bili na proslavi rođendana i odlučili se provozati. Policajci iz postaje Nova Gradiška, u nazočnosti zamjenika županijskog državnog odvjetnika iz Slavonskog Broda, obavili su očevid i utvrdili da je 21-godišnji vozač Alfa Romea vozio od juga prema sjeveru. U jednom trenutku jurio je brzinom većom od propisane i vozilom prešao na suprotni prometni trak. Sletio je s ceste u odvodni kanal i udario u betonski kolni ulaz, a potom i u automobil koji je bio parkiran na ulazu te u pročelje obiteljske kuće. Ozlijeđene putnike, 16-godišnjaka i 19-godišnjaka, s prijelomima su prevezli u Opću bolnicu Nova Gradiška kako bi im pomogli liječnici.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL



- Šteta će se namiriti, ali mladi životi su izgubljeni. To je užasno - rekao je Drkulec, vlasnik udarenog Mercedesa.

Zbog ove, ali i drugih sličnih prometnih nesreća, prometni vještak Goran Husinec upozorava da bi se država, ali i vlasnici kuća trebali pobrinuti za svoje kanale.

- Kanala ispred kuća najviše ima u Slavoniji. Uz njih su ceste kojima ljudi vole brže voziti i sve te kanale ne možete zatrpati. Kanalni mostovi su jedni od najopasnijih objekata uz cestu jer su tvrda prepreka i ljudi koji udaraju u njih često pogibaju - kaže Husinec.

U svojoj karijeri naišao je na mnogo takvih primjera i dodaje da uvijek oni ljudi čija strana vozila udari u zid imaju najmanje šanse za preživljavanje.

- Jedno od rješenja je postavljanje elastične ograde kraj kanala, koja bi aute koji slijeću donekle usporila i vraćala na cestu - kaže Husinec.