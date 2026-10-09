Obavijesti

News

Komentari 0
KONFERENCIJA

'Izazov promjene': AI koristi više od polovine Hrvata

Piše Dijana Marić Odobašić,
Čitanje članka: 2 min
'Izazov promjene': AI koristi više od polovine Hrvata
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Čak 70 posto poslodavaca ne vidi u svojoj tvrtki posao koji bi AI zamijenio

Čak 45 posto hrvatskih tvrtki koristi AI u svom poslovanju. Rečeno je to u petak na financijskoj konferenciji "Izazov promjene". Najveću regionalnu financijsku konferenciju u Poreču su organizirali Udruga društva za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava te Zagrebačka burza. Konferencija okuplja više od 600 sudionika iz domaće i međunarodne financijske zajednice, a ove godine pokrovitelj joj je Vlada RH.

Nikola Erceg s Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu predstavio je rezultate istraživanja o umjetnoj inteligenciji koji su pokazali da 58 posto građana AI koristi na dnevnoj ili tjednoj bazi.

Od tvrtki koje koriste AI, više od polovice ih procjenjuje uštedu od najmanje 15 minuta dnevno po zaposleniku, a svaka četvrta više od sat vremena.

Poreč: Financijska konferencija "Izazov promjene"
Poreč: Financijska konferencija "Izazov promjene" | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Istraživanje je također pokazalo da oko 47 posto građana i poslodavaca očekuje kako će zbog umjetne inteligencije nestati mnogo poslova. Oko 51 posto ispitanika boji se da će AI zamijeniti ljude na poslu, a tek 10 posto građana i 11 posto poslodavaca očekuje više novih poslova zbog uporabe AI tehnologije. Čak 70 posto poslodavaca ne vidi u svojoj tvrtki posao koji bi AI zamijenio, a 78 poslodavaca kaže da među zaposlenicima nema straha za posao. O utjecaju umjetne inteligencije na poslovanje, tržište rada i ljudsko odlučivanje govorili su i Goran Đoreski, izvršni direktor Digital Realityja, odvjetnik Ozren Kobsa te Zvonko Kostanjčar, redoviti profesor na Fakultetu elektrotehnike i računarstva.

Na konferenciji se govorilo i o financijskoj pismenosti. Na panel raspravi sudjelovali su: Martina Verić iz Agencije za nadzor financijskih usluga, Ana Zorić iz Ministarstva financija, Zvonimir Galić, profesor na Odsjeku psihologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te Kristijan Buk iz Allianz ZB-a. Rečeno je da je najveća potreba za financijskom pismenošću građana u obrazovnim sustavima.

Naglašeno je i da mlade generacije koje dolaze imaju izvore informacija na raspolaganju i važnije je nego ikada da te informacije budu točne i vjerodostojne te da im pruže ono što žele znati. Suradnja s Ministarstvom znanosti i obrazovanja ključna je za buduće generacije zato što bi svi studenti i učenici prilikom izlaska iz škole i fakulteta trebali imati razinu financijske pismenosti koja će im biti dovoljna. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
USKOK širi istragu o otpadu u Gospiću! Na meti zlatar Dodić i Pripuzova firma: Pratite uživo
ISTRAŽITELJI IDU DALJE

USKOK širi istragu o otpadu u Gospiću! Na meti zlatar Dodić i Pripuzova firma: Pratite uživo

Kako neslužbeno doznajemo, novo proširenje obuhvaća tvrtku Cezar kao pravnu osobu, ali i člana uprave Željka Teufela. Upravo Cezar je Šincekima prodavao otpadnu plastiku, ali i plaćao prijevoz do Benkovca.
Inspektorat je tražio ukidanje dozvola za otpad! Županija u godinu dana to nije napravila
EKO-BOMBA U POZNANOVCU

Inspektorat je tražio ukidanje dozvola za otpad! Županija u godinu dana to nije napravila

OTKRIVAMO 24sata su u posjedu dokumentacije koja dokazuje da je Državni inspektorat tražio od Krapinsko-zagorske županije ukidanje dozvole za Plasto - produkt
Tko je uhićeni Paško Dodić, koje su mu veze i zašto je uz silno bogatstvo išao zakapati otpad?
PAD MOĆNOG ZLATARA

Tko je uhićeni Paško Dodić, koje su mu veze i zašto je uz silno bogatstvo išao zakapati otpad?

Paško Dodić i supruga Franciska nisu trebali posao s otpadom da bi osigurali egzistenciju. Kum mu je Zdravko Mamić, bio je dobar s bivšim glavnim inspektorom Mikulićem, gradi ranč milijunaša s uglednicima....

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026