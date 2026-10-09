'Izazov promjene': AI koristi više od polovine Hrvata

Čak 45 posto hrvatskih tvrtki koristi AI u svom poslovanju. Rečeno je to u petak na financijskoj konferenciji "Izazov promjene". Najveću regionalnu financijsku konferenciju u Poreču su organizirali Udruga društva za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava te Zagrebačka burza. Konferencija okuplja više od 600 sudionika iz domaće i međunarodne financijske zajednice, a ove godine pokrovitelj joj je Vlada RH.

Nikola Erceg s Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu predstavio je rezultate istraživanja o umjetnoj inteligenciji koji su pokazali da 58 posto građana AI koristi na dnevnoj ili tjednoj bazi.

Od tvrtki koje koriste AI, više od polovice ih procjenjuje uštedu od najmanje 15 minuta dnevno po zaposleniku, a svaka četvrta više od sat vremena.

Poreč: Financijska konferencija "Izazov promjene" | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Istraživanje je također pokazalo da oko 47 posto građana i poslodavaca očekuje kako će zbog umjetne inteligencije nestati mnogo poslova. Oko 51 posto ispitanika boji se da će AI zamijeniti ljude na poslu, a tek 10 posto građana i 11 posto poslodavaca očekuje više novih poslova zbog uporabe AI tehnologije. Čak 70 posto poslodavaca ne vidi u svojoj tvrtki posao koji bi AI zamijenio, a 78 poslodavaca kaže da među zaposlenicima nema straha za posao. O utjecaju umjetne inteligencije na poslovanje, tržište rada i ljudsko odlučivanje govorili su i Goran Đoreski, izvršni direktor Digital Realityja, odvjetnik Ozren Kobsa te Zvonko Kostanjčar, redoviti profesor na Fakultetu elektrotehnike i računarstva.

Na konferenciji se govorilo i o financijskoj pismenosti. Na panel raspravi sudjelovali su: Martina Verić iz Agencije za nadzor financijskih usluga, Ana Zorić iz Ministarstva financija, Zvonimir Galić, profesor na Odsjeku psihologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te Kristijan Buk iz Allianz ZB-a. Rečeno je da je najveća potreba za financijskom pismenošću građana u obrazovnim sustavima.

Naglašeno je i da mlade generacije koje dolaze imaju izvore informacija na raspolaganju i važnije je nego ikada da te informacije budu točne i vjerodostojne te da im pruže ono što žele znati. Suradnja s Ministarstvom znanosti i obrazovanja ključna je za buduće generacije zato što bi svi studenti i učenici prilikom izlaska iz škole i fakulteta trebali imati razinu financijske pismenosti koja će im biti dovoljna.