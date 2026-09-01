Obavijesti

News

Komentari 1
NA HLAĐENJE

Izazvao prometnu nesreću, imao drogu, napao policajce. Dobio 12 dana zatvora u Solinu

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Izazvao prometnu nesreću, imao drogu, napao policajce. Dobio 12 dana zatvora u Solinu
Ilustracija | Foto: David Jerkovic/ PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

​Policija je izvijestila da je 30. kolovoza ​oko 21.​30 sati u Solinu ​pokušala zaustaviti automobil kojim je upravljao 52-godišnjak, no vozač se nije zaustavio na zvučne i svjetlosne znakove policije, već je nastavio vožnju

Općinski prekršajni sud u Solinu zatvorio je na 12 dana muškarca (52) koji je u nedjelju počinio niz teških prometnih prekršaja, posjedovao drogu, napao policajce pa čak i izazvao prometnu nesreću u kojoj je teže ozlijeđen.

​Policija je izvijestila da je 30. kolovoza ​oko 21.​30 sati u Solinu ​pokušala zaustaviti automobil kojim je upravljao 52-godišnjak, no vozač se nije zaustavio na zvučne i svjetlosne znakove policije, već je nastavio vožnju. Tijekom udaljavanja izazvao je prometnu nesreću u kojoj je teže ozlijeđen nakon čega je nastavio vožnju do trenutka kada se zbog nemogućnosti daljnjeg kretanja zaustavio.

U policiji kažu da su utvrdili kako je 52-godišnjak vozio iako zbog prikupljenih 12 negativnih prekršajnih bodova n​ije imao pravo ponovno steći vozačku dozvolu do 3. lipnja 2027. 

U KIJEVSKOJ ULICI Prepoznajete li ih? Policija ih traži zbog prijetnji u Splitu
Prepoznajete li ih? Policija ih traži zbog prijetnji u Splitu

Kod njega ​su pronašli 10,5 grama marihuane, a preliminarnim testiranjem utvrđena je prisutnost droga, nakon čega je odbio vađenje krvi i urina radi daljnje analize. Utvrđeno je i da je vozilu prometna dozvola istekla prije više od 15 dana. Tijekom policijskog postupanja vrijeđao je i omalovažavao policijske službenike.

​Muškarac je uhićen i odveden nadležnom sudu. ​U optužnom prijedlogu policija je tražila da mu se zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja odredi zadržavanje u trajanju od 15 dana. Za počinjene prekršaje predložena je ukupna novčana kazna od 2450 eura te ukupna kazna zatvora u trajanju od 120 dana, kažu u policiji koja je predložila i trajno oduzimanje automobila i pripadajućih registarskih pločica.

Općinski prekršajni sud u Splitu, Stalna služba u Solinu, odredio mu je zadržavanje zbog bojazni da bi mogao ponoviti istovrsne prekršaje. Zadržavanje je određeno u trajanju 12 dana nakon čega je predan u zatvor, priopćila je policija.  

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
VIDEO DIO ZAGREBA BEZ VODE 'Oštetili su cijev tijekom radova, voda šiklja već dva sata. Kaos!'
NA PODRUČJU MAKSIMIRA

VIDEO DIO ZAGREBA BEZ VODE 'Oštetili su cijev tijekom radova, voda šiklja već dva sata. Kaos!'

Iako čitateljica tvrdi da za sada nema nikakvih pokušaja sanacije, na stranici su objavili da su radovi u tijeku od 16 sati, a planirano vrijeme završetka je u 21 sat
'U čakovečkoj bolnici su mi rekli da mi kruli u želucu, a privatna klinika čudila se kako sam živ...'
JOŠ JEDAN SKANDAL

'U čakovečkoj bolnici su mi rekli da mi kruli u želucu, a privatna klinika čudila se kako sam živ...'

Sa sobom je, kaže, imao i snimku zvuka vlastitog srca, no tvrdi da su mu u bolnici rekli da mu "kruli u želucu". Potražio je pomoć u privatnoj klinici. 'Rekli su mi da sam došao u zadnji trenutak', ispričao je.
ŠOK SCENE U OSIJEKU Posvađali su se u prometu, pokazao mu je srednjaka, a onda izvadio nož!
DIVLJI ZAPAD

ŠOK SCENE U OSIJEKU Posvađali su se u prometu, pokazao mu je srednjaka, a onda izvadio nož!

Samo zbog odlučnog poteza napadnutog vozača, koji je muškarcu koji je nasrnuo na njegao oteo nož, izbjegnute su najgore scene. 'Pobjegli smo od njih', kaže čitateljica 24sata

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026