Izazvao prometnu nesreću, imao drogu, napao policajce. Dobio 12 dana zatvora u Solinu

Općinski prekršajni sud u Solinu zatvorio je na 12 dana muškarca (52) koji je u nedjelju počinio niz teških prometnih prekršaja, posjedovao drogu, napao policajce pa čak i izazvao prometnu nesreću u kojoj je teže ozlijeđen.

​Policija je izvijestila da je 30. kolovoza ​oko 21.​30 sati u Solinu ​pokušala zaustaviti automobil kojim je upravljao 52-godišnjak, no vozač se nije zaustavio na zvučne i svjetlosne znakove policije, već je nastavio vožnju. Tijekom udaljavanja izazvao je prometnu nesreću u kojoj je teže ozlijeđen nakon čega je nastavio vožnju do trenutka kada se zbog nemogućnosti daljnjeg kretanja zaustavio.

U policiji kažu da su utvrdili kako je 52-godišnjak vozio iako zbog prikupljenih 12 negativnih prekršajnih bodova n​ije imao pravo ponovno steći vozačku dozvolu do 3. lipnja 2027.

Kod njega ​su pronašli 10,5 grama marihuane, a preliminarnim testiranjem utvrđena je prisutnost droga, nakon čega je odbio vađenje krvi i urina radi daljnje analize. Utvrđeno je i da je vozilu prometna dozvola istekla prije više od 15 dana. Tijekom policijskog postupanja vrijeđao je i omalovažavao policijske službenike.

​Muškarac je uhićen i odveden nadležnom sudu. ​U optužnom prijedlogu policija je tražila da mu se zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja odredi zadržavanje u trajanju od 15 dana. Za počinjene prekršaje predložena je ukupna novčana kazna od 2450 eura te ukupna kazna zatvora u trajanju od 120 dana, kažu u policiji koja je predložila i trajno oduzimanje automobila i pripadajućih registarskih pločica.

Općinski prekršajni sud u Splitu, Stalna služba u Solinu, odredio mu je zadržavanje zbog bojazni da bi mogao ponoviti istovrsne prekršaje. Zadržavanje je određeno u trajanju 12 dana nakon čega je predan u zatvor, priopćila je policija.