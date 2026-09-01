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U KIJEVSKOJ ULICI

Prepoznajete li ih? Policija ih traži zbog prijetnji u Splitu

Piše 24sata,
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Prepoznajete li ih? Policija ih traži zbog prijetnji u Splitu
Foto: Policija
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Ukoliko građani imaju korisne informacije o osobama s fotografije, pozivamo ih da nas o tome obavijeste pozivom na broj telefona 192. Također, informacije se mogu dostaviti putem e-mail adrese splitsko-dalmatinska@policija.hr, navodi policija

Policija traži dvojicu muškaraca zbog prijetnji u Kijevskoj ulici u Splitu. Riječ je o slučaju koji datira s nedjelje, 30. kolovoza.

- Na fotografiji su muškarci za koje se pretpostavlja da raspolažu saznanjima o navedenom kaznenom djelu - naveli su.

Objavili su i fotografiju kratko ošišanih muškaraca na kojoj nose naočale na glavi, jedan od njih ima crnu potkošulju dok drugi nosi bijelu majicu.

Foto: Policija

- Ukoliko građani imaju korisne informacije o osobama s fotografije, pozivamo ih da nas o tome obavijeste pozivom na broj telefona 192. Također, informacije se mogu dostaviti putem e-mail adrese splitsko-dalmatinska@policija.hr - poručila je policija.

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Komentari 3
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