Prepoznajete li ih? Policija ih traži zbog prijetnji u Splitu

Policija traži dvojicu muškaraca zbog prijetnji u Kijevskoj ulici u Splitu. Riječ je o slučaju koji datira s nedjelje, 30. kolovoza.

- Na fotografiji su muškarci za koje se pretpostavlja da raspolažu saznanjima o navedenom kaznenom djelu - naveli su.

Objavili su i fotografiju kratko ošišanih muškaraca na kojoj nose naočale na glavi, jedan od njih ima crnu potkošulju dok drugi nosi bijelu majicu.

Foto: Policija

- Ukoliko građani imaju korisne informacije o osobama s fotografije, pozivamo ih da nas o tome obavijeste pozivom na broj telefona 192. Također, informacije se mogu dostaviti putem e-mail adrese splitsko-dalmatinska@policija.hr - poručila je policija.