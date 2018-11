Izbo ih je 60 puta: Kulišek ipak nije doživio Ivana kao Sotonu?

Dino Kulišek je u vrijeme počinjenja ubojstva bio u mogućnosti shvaćati i upravljati svojim postupcima. Bio je ubrojiv, ali smanjeno. Motive ponašanja optuženika treba tražiti u viktimološkim odnosima njega i žrtve, te u narcisističkoj povredi osobnosti optuženika koju je doživio u relacijama sa žrtvom. Zadavanje brojnih uboda pokojnom Ivanu Jagodiću ukazuje na izrazitu afektivnu angažiranost (mržnja, bijes) u vrijeme ubojstva, dok je ranjavanje Meriem Demo uslijedilo po načelu kolateralne žrtve, uz također određenu afektivnu angažiranost.

Kako javlja Novi list, u tiskanom izdanju od subote, ovo sve stoji u zaključku psihijatrijskog vještačenja kojeg su proveli eksperti iz Psihijatrijske bolnice Ugljan, kako bi se utvrdila ubrojivost Kulišeka (25) iz Dramlja kojem se sudi zbog stravičnog zločina u zgradi u crikveničkoj ulici kralja Tomislava u srpnju 2014. godine, ubojstva 22-godišnjeg Jagodića i pokušaj ubojstva njegove djevojke, tada 19-godišnje Meriem Demo, kojima je zadao ukupno 60 ubodnih i reznih rana nožem.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

To je četvrta psihijatrijska ekspertiza u procesuiranju ovog slučaja. Nakon ovakvog zaključka vještaka s Ugljana, nastao je rezultat 3:1 u korist mišljenja da je Dino Kulišek bio ubrojiv u vrijeme jezivog zločina.

Naime, isti su zaključak donijeli i vještaci iz Neuropsihijatrijske bolnice Popovača i riječka psihijatrijska vještakinja Klementina Ružić. Jedino su eksperti iz Psihijatrijske bolnice Vrapče, koji su proveli prvo vještačene, smatrali da je Kulišek bio neubrojiv u vrijeme ubojstva.

Vještaci s Ugljana trebali bi obrazložiti svoj nalaz i mišljenje u sudnici riječkog Županijskog suda u nastavku suđenja koje je zakazano za kraj studenog.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Podsjetimo, Kulišeku se sudi iznova nakon što je Vrhovni sud u ožujku ove godine ukinuo presudu iz lipnja prošle godine kojom je osuđen na 38 godina zatvora, te slučaj vratio na novo suđenje. Odgovor na pitanje je li ili nije bio ubrojiv vrlo je bitan jer ako je bio ubrojiv Kulišeku prijeti do 50 godina zatvora, dok u slučaju neubrojivosti nema zatvorske kazne već može dobiti smještaj u psihijatrijskoj ustanovi, s mogućnošću da u nekom budućem razdoblju, ako mu s e stanje popravi, izađe iz te ustanove.

Pitanje 'Sotone'

Od dr. Ante Bagarića iz Vrapča traženo je i objašnjenje kako Kulišek za ubijenog Jagodića može smatrati da je Sotona, a da se ipak druži s njime. Vještak je objasnio da osoba, koja je pod utjecajem psiholoških fenomena i u konfuznom stanju, neko vrijeme bježi od osobe koja joj predstavlja prijetnju,a već odmah kasnije želi mu biti blizu, kako bi to riješila. Dr. Klementina Ružić nije se složila s takvim mišljenjem,a ni dr. Tia Žarković Palijan iz Popovače, čiji tim nije stekao uvjerenje da je Kulišek doista doživljavao žrtvu kao Sotonu.

Majka ubijenog: Moj sin se sažalio nad njime, a Dino ga je ubio

Na ročištu u lipnju svjedočila je i majka pokojnog Jagodića.

- Sa sinom sam imala odnos pun povjerenja no nažalost nije mi rekao da mu ubojica prijeti. Dino je dolazio kod nas kući i primijetila sam da je bio bez ikakvog kućnog odgoja i nikad nije pozdravljao za razliku od ostalih Ivanovih prijatelja. Kada sam upitala Ivana zašto je takav, Ivan je rekao da mu ga je žao jer da Kulišek ima nesređene odnose s roditeljima koji su ga često izbacivali iz kuće te je znao spavati i na stepenicama. Moj sin Ivan sažalio se nad njim i htio mu je pomoći. Otpočetka suđenja dosad Kulišekovi roditelji prijetili su mi šest puta zivkali su me na telefon i spuštali slušalicu. Primala sam i prijetnje smrću odsijecanjem glave preko lažnih Facebook profila. Nedavno, točnije 23. svibnja, brat jednog svjedoka usred dana u kafiću vrijeđao me i nazivao pogrdnim imenima. Žalosno je da na ovakav način moram braniti svoje nevino dijete, ali još vjerujem u pravdu - kazala je vidno uznemirena Jadranka Volarić, majka pokojnog Ivana.

Dino je rekao ocu: Ja ga ubadam i ubadam, a on nikako da umre. On je Sotona

Mjesec dana ranije, na ročištu u svibnju, Aleks Kulišek, Dinin otac, kazao je kako su kad je Dino imao 17 godina išli po savjet kod psihologa zbog sitnih tinejdžerskih problema, poput popuštanja u školi i konzumacije marihuane.

- No, oni su ga tada htjeli zadržati na promatranju tri do četiri tjedna, čemu sam se ja protivio jer nisam htio da izostaje s nastave - kazao je Aleks Kulišek.

Dodao je kako je ozbiljnije probleme sa svojim sinom primijetio par mjeseci prije ubojstva kada je, kaže, Dino svakodnevno pričao i smijao se sa samim sobom, mrmljajući sebi u bradu ili pak bio totalno odsutan te jako smršavio tj. "propao". Kada bi ga otac upitao što mu je, on bi odgovorio - 'ma ništa, nešto sam zabrijao'.

- Kada sam ga prvi put posjetio nakon ubojstva i pitao ga kako je mogao to napraviti i toliko puta izbosti pokojnika, odgovorio mi je: "Ti to ne razumiješ, ja ga ubadam i ubadam, a on nikako da umre, on je Sotona i ne može umrijeti" - kroz suze se prisjećao vidno potresen optuženikov otac Aleks.

- Kada sam ga pitao zašto se jednostavno nije maknuo od njega i u razgovoru izrazio žaljenje što ništa ovakvo nisam naslutio, jer da jesam, poduzeo bi nešto, odselio obitelj, Dino mi je rekao: "Ti ništa nisi mogao, on (pokojnik) je mene toliko opsjedao da se nisam mogao maknuti od njega". Također mi je govorio o konstantnim glasovima koji ga opsjedaju i psuju i koji mu govore što mora napraviti. Znam da je zbog tog svog stanja u zatvorskoj bolnici primao toliku količinu lijekova da je od njih oticao, no nisam primijetio da su mu oni pomogli jer za vrijeme naših trogodišnjih posjeta stanje mu je cijelo vrijeme bilo vrlo promjenjivo - nekada mi se činio bolje i s njim se moglo razgovarati, a onda bi nanovo bio totalno odsutan ili u pričanju sa samim sobom, a često i spominjao da osjeti smrad - kazao je Kulišekov otac.

Iako je nekoliko mjeseci prije ubojstva zamijetio promjenu u sinovom ponašanju, ono ga, kaže, nije plašilo jer je uvijek bio miran i pristojan.

Na upit suca zašto zbog tog ponašanja nije potražio stručnu pomoć za svog sina, otac Aleks odgovorio je da ne zna, da je sve prepisivao marihuani i lošem društvu te se nadao da će s vremenom sve proći samo od sebe.

Na suđenju u svibnju svjedočila je i Kulišekova majka Sandra koja je na pitanje tužiteljstva da li misli da je pokojnik na njenog sina bacio urok, kako on tvrdi, odgovorila da misli kako je istina sve što joj je sin rekao jer je to njegovo stanje svijesti.

Dinina sestra: Kazao mi je da su problemi nestajali probadanjem noža kroz Ivanovo srce

Navedene promjene neposredno prije ubojstva u Kulišekovom ponašanju uočila je i sestra Arijana.

- Brat mi je bio uvjeren da je Jagodić Sotona i krivio ga za svoje nesanice i probleme. Njegovo ubojstvo opisao mi je u detalje do toga kako su probadanjem noža kroz pokojnikovo srce nestali svi ti problemi. I sada, dok ga posjećujem, ima razne faze s glasovima, od onih kad komunicira s anđelima i drugim svijetom do onih kad se usred razgovora križa i moli. Vjerujem da mu je teško živjeti s tim, a nekad se nosi bolje, nekad lošije - kazala je sestra Arijana, koja je njegovo čudno ponašanje pripisivala konzumaciji droge, budući da joj se brat jednom povjerio da je preko noći uzeo "speed" kako bi ostao budan i mogao učiti.

Otac, majka i kći kazali su kako nikad prije ubojstva nisu upoznali niti čuli za pokojnog Jagodića.