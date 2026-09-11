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STRAVA U ZAGREBAČKOJ ŠKOLI

DOZNAJEMO Izbodeni učenik na operaciji zbog dubljih ubodnih rana. U bolnici je i spremačica

Piše Luka Safundžić, Veronika Miloševski,
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DOZNAJEMO Izbodeni učenik na operaciji zbog dubljih ubodnih rana. U bolnici je i spremačica
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Učenik koji je nanio ozljede nalazi se pod nadzorom policije. Kriminalističko istraživanje i očevid su u tijeku, a ozlijeđenima je pružena liječnicka pomoć, objavila je zagrebačka policija

Učenik koji je izboden u Elektrotehničkoj školi u Zagrebu prebačen je na Rebro, doznaje 24sata. Na obradi je, funkcije su mu očuvane. Nije životno ugrožen pa nije odmah išao u salu, doznajemo.

Učenik je u petak ujutro u srednjoj školi u zagrebačkom naselju Voltino izbo drugog učenika i spremačicu. Pod nadzorom policije je. 

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GIF | Video: čitatelj/24sata

Kako doznajemo, spremačica koju je učenik ozlijedio je u Vinogradskoj bolnici i također nije u životnoj opasnosti.

- Kriminalističko istraživanje i očevid su u tijeku, a ozlijeđenima je pružena liječnicka pomoć, objavila je zagrebačka policija.

Izbodeni učenik je na operaciji

Povodom incidenta u odgojno-obrazovnoj ustanovi u Konavonskoj ulici, medicinski timovi odmah su izašli na teren i zbrinuli sve kojima je bila potrebna zdravstvena pomoć. Dvije ozlijeđene osobe prevezene su u bolničke ustanove, KBC Sestre milosrdnice i KBC Zagreb. Kod djeteta je završena početna dijagnostička obrada te je zbog dubljih ubodnih rana indiciran operativni zahvat. Ozlijeđena djelatnica ustanove trenutačno je u dijagnostičkoj obradi zbog više površinskih ubodnih rana. Obje ozlijeđene osobe u ovom trenutku imaju očuvane životne funkcije. Ozlijeđenima želimo brz i uspješan oporavak, a zdravstveni sustav pružit će im svu potrebnu skrb i dodatnu podršku. Zahvaljujemo zdravstvenim djelatnicima i žurnim službama na brzoj i profesionalnoj reakciji, objavilo je Ministarstvo zdravstva

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