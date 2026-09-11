Roditelji prepričali detalje užasa: 'Sin je vidio napadača. Imao je masku. Svi su vrištali'

Moj sin je vidio napača. Čekali su da počne prvi sat i čuli vrištanje, bilo je sve glasnije. Bili su na prvom katu i spustili su se na stepenice. Sin je vidio napadača, imao je masku preko lica i dugački nož. Čuli su nastavnike da mu viču da spusti nož, ali su odmah otišli na drugi kat. Ovo je bilo zbilja strašno, kazala nam je majka što joj je ispričao njen sin, koji je učenik Elektrotehničke škole u Zagrebu gdje je učenik izbo učenika i spremačicu.

Pokretanje videa... VIDEO Incident u srednjoj školi | Video: čitatelj/24sata

U petak ujutro u škole jedan je učenik oštrim predmetom ozlijedio drugog učenika i djelatnicu. Učenik koji je nanio ozljede nalazi se pod nadzorom policije. Kriminalističko istraživanje i očevid su u tijeku, a ozlijeđenima je pružena liječnicka pomoć, objavila je zagrebačka policija.

- Ostavila sam sina pred školom u 20 min do 8, no oko 8.30 me nazvao u šoku. Govorio je da se dogodilo nešto zaista loše, da je u školi napadač s maskom i nožem. Pitala sam ga gdje su i da ostanu na sigurnom i da slušaju što im govore nastavnici. Rekao je da su na sigurnom i da je došla policija. Odmah sam krenula natrag. Poslije mi je javio da je dobro i da se smirio - dodao je drugi roditelj.

Roditelji su nam ispričali kako su im djeca ispričala da je jedan od profesora obuzdao napadača. Kada je vidio nož i napadača uzeo je stolac kako bi se obranio te mu vikao da spusti nož.

Spremačica nije životno ugrožena, došla je pri svijesti, no kako je najviše uboda primila u abdomen i prsni koš, najvjerojatnije će trebati biti kirurški zbrinuta. Ona je sad smještena u jedinicu intenzivnog liječenja kirurgije doznajemo od upućenih izvora iz KBC-a Sestre milosrdnice.

Povodom incidenta u odgojno-obrazovnoj ustanovi u Konavonskoj ulici, medicinski timovi odmah su izašli na teren i zbrinuli sve kojima je bila potrebna zdravstvena pomoć. Dvije ozlijeđene osobe prevezene su u bolničke ustanove, KBC Sestre milosrdnice i KBC Zagreb. Kod djeteta je završena početna dijagnostička obrada te je zbog dubljih ubodnih rana indiciran operativni zahvat. Ozlijeđena djelatnica ustanove trenutačno je u dijagnostičkoj obradi zbog više površinskih ubodnih rana. Obje ozlijeđene osobe u ovom trenutku imaju očuvane životne funkcije.