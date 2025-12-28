Izbori na Kosovu: Vladajuća stranka na putu prema pobjedi

Vladajuća stranka nacionalističkog premijera Albina Kurtija favorit je za pobjedu na izborima na Kosovu u nedjelju, pokazale su izlazne ankete, no nije poznato je li osvojila dovoljno zastupničkih mjesta da prekine jednogodišnji politički zastoj koji je paralizirao parlament.

Ovo su drugi izbori na Kosovu ove godine nakon što Kurtijeva stranka Vetevendosje nije uspjela skupiti većinu u veljači. Mjeseci neuspješnih koalicijskih pregovora potaknuli su predsjednicu Vjosu Osmani da raspusti parlament u studenom i sazove prijevremene izbore.

Nakon što su se izborna mjesta zatvorila u 7 sati poslijepodne, izlazne ankete televizije Dukagjini pokazale su da je Kurtijeva stranka osvaja 45,7 posto glasova. No nije izgledalo izgledno da će stranka osigurati 61 mjesto u parlamentu od 120 mjesta, potrebno za samostalno funkcioniranje vlade.

Dvije glavne opozicijske stranke, Demokratska stranka i Demokratska liga, osvajaju 22 i 15,6 posto glasova, pokazale su ankete.

„Volja građana sada je u glasačkim kutijama. Očuvanje te volje ključno je za legitimitet i vjerodostojnost izbornog procesa“, obratio se Kurti u video-porukom nakon izlaznih anketa.

Još jedan neuspjeh u formiranju vlade i ponovnom sazivanju parlamenta produljio bi krizu u ključnom trenutku. Zastupnici moraju izabrati novog predsjednika u travnju te ratificirati kreditne sporazume u vrijednosti od milijardu eura s Europskom unijom i Svjetskom bankom, koji će isteći u nadolazećim mjesecima.

Opozicijske stranke odbile su vladati s Kurtijem, kritizirajući njegove veze sa zapadnim saveznicima, kao i njegov pristup etnički podijeljenom sjeveru gdje živi srpska manjina. Kurti krivi opoziciju za zastoj.

Kako bi osvojio glasače, Kurti je obećao još jednu mjesečnu plaću radnicima javnog sektora, milijardu eura kapitalnih ulaganja u godini i novu tužiteljsku jedinicu koja bi se borila s organiziranim kriminalom. Opozicijske stranke također su bile fokusirane na poboljšanje životnog standarda, što je bila jedna od najvećih glasačkih briga.

Neki glasači rekli su da ne očekuju da izbori donesu značajnije promjene.

Nakon što je ubacio svoj glasački listić u Prištini, Kurti je pozvao ljude da glasuju, rekavši da bi viša izlaznost osnažila legitimitet parlamenta.

"Jednom kad izborni rezultat bude poznat, učinit ćemo sve što znamo i možemo da uspostavimo parlament što je prije moguće i nastavili s formiranjem nove vlade", rekao je.

Izlaznost je bila 44,3 posto, prema ranim rezultatima.

Kosovo je proglasilo nezavisnost od Srbije 2008. godine, uz podršku SAD-a, uključujući i NATO-ovu kampanju bombardiranja 1999. srpskih snaga koje su pokušavale slomiti ustanak 90-postotne etničke albanske većine.

Unatoč međunarodnoj potpori, zemlja od 1,6 milijuna ljudi muči se sa siromaštvom, nestabilnošću i organiziranim kriminalom. Kurtijev mandat, koji je započeo 2021. godine, bio je prvi put da je vlada u Prištini završila puni mandat.

Tenzije sa Srbijom eskalirale su 2023. godine, što je potaknulo EU da uvede sankcije Kosovu. Unija je rekla da će ih ukinuti nakon što se etnički srpski gradonačelnici izaberu u općinama na sjeveru, no mjere su vjerojatno koštale Kosovo milijune eura.