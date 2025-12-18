Obavijesti

News

Komentari 0
NAPETOSTI NA SJEVERU

EU: 'Dobre vijesti za Kosovo. Spremni smo ukinuti sankcije'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
EU: 'Dobre vijesti za Kosovo. Spremni smo ukinuti sankcije'
Foto: YVES HERMAN/REUTERS

Mjere su uključivale obustavu posjeta kosovskih dužnosnika EU-u i uskratu velikog dijela ekonomske pomoći EU-a

Europska unija spremna je ukinuti sankcije koje je nametnula Kosovu 2023. zbog napetosti na sjeveru zemlje i otključat će joj financijsku pomoć, izjavila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.

Zemlje EU-a uvele su kaznene mjere protiv Kosova s ​​većinskim albanskim stanovništvom nakon što vlada premijera Albina Kurtija nije odgovorila na pozive EU-a i SAD-a da ublaži nemire na sjeveru s većinskim srpskom populacijom nakon najžešćeg nasilja u više od desetljeća.

KAD ONA TAKO KAŽE... FOTO 'Dragi, vodi me u London!' Kovač zbog kosovske pjevačice ostaje bez najveće zvijezde...
FOTO 'Dragi, vodi me u London!' Kovač zbog kosovske pjevačice ostaje bez najveće zvijezde...

Mjere su uključivale obustavu posjeta kosovskih dužnosnika EU-u i uskratu velikog dijela ekonomske pomoći EU-a.

"Dobre vijesti za Kosovo", rekla je von der Leyen u objavi na X-u kasno u srijedu. "Planiramo 216 milijuna eura financijske pomoći i namjeravamo osloboditi 205 milijuna eura početkom sljedeće godine."

Nasilje je izbilo na sjeveru Kosova 2023. nakon što su gradonačelnici etnički Albanci preuzeli dužnost pobjedom na lokalnim izborima. Izbore su bojkotirali Srbi zahtijevajući provedbu sporazuma starog deset godina kojim im se daje veća autonomija.

PRISTALI NA ZAHTJEV Kosovo je počelo primati migrante deportirane iz SAD-a
Kosovo je počelo primati migrante deportirane iz SAD-a

Oko 30 pripadnika mirovnih snaga NATO-a koji su čuvali gradske vijećnice ozlijeđeno je u sukobima sa srpskim prosvjednicima, a ozlijeđeno je i 52 Srba.

Von der Leyen je rekla da je EU odlučio ukinuti mjere nakon što su srpski gradonačelnici nakon lokalnih izbora održanih u listopadu preuzeli dužnost.

HOROR KOD ZAGREBA Kosovari pokušali naplatiti dug u Jasterbarskom: 'Silovat ćemo ti ženu, a onda tebe ubiti!'
Kosovari pokušali naplatiti dug u Jasterbarskom: 'Silovat ćemo ti ženu, a onda tebe ubiti!'

Kosovo bi trebalo održati nove parlamentarne izbore 28. prosinca zbog neuspjeha u formiranju vlade nakon izbora u veljači.

Kosovo je bilo dio Srbije do proglašenja neovisnosti 2008. godine, a te dvije zemlje moraju normalizirati odnose kako bi napredovali prema zajedničkom cilju članstva u EU.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Monstrum iz Australije supruzi prepisao kuću: 'Mislila je da je na pecanju, ništa nije znala'
POSLJEDNJA UVREDA ŽRTVAMA

Monstrum iz Australije supruzi prepisao kuću: 'Mislila je da je na pecanju, ništa nije znala'

Ako je sve prebacio na ime svoje supruge i njegova ostavština nema imovine, onda svatko tko tuži njega ili njegovu ostavštinu neće dobiti ništa, rekao je za medije odvjetnik za kazneno pravo
Upisali krivi datum prijave pa je sud odbacio. Bivši muž osmislio je krvavi plan i naručio ubojstvo
ANATOMIJA UBOJSTVA NA MARKUŠEVCU

Upisali krivi datum prijave pa je sud odbacio. Bivši muž osmislio je krvavi plan i naručio ubojstvo

Andrea K. (29) je bivšeg supruga prijavila zagrebačkoj policiji. Oni su upisali krivi datum pa je zbog toga Prekršajni sud prijavu odbacio. Nakon toga je bivši suprug s prijateljima počeo planirati njeno ubojstvo
Snažan potres zatresao Jadran: 'Bilo je žestoko, dugo je treslo'
3,9 PO RICHTERU

Snažan potres zatresao Jadran: 'Bilo je žestoko, dugo je treslo'

Zemljotres jačine 4,0 po Richteru zabilježen je kasno navečer u Jadranskom moru, a svjedoci kažu da je udar bio snažan, ali kratkotrajan

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025