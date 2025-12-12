Obavijesti

PRISTALI NA ZAHTJEV

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Kosovo je počelo primati migrante deportirane iz SAD-a
Foto: LEONARDO FERNANDEZ VILORIA/REUTE

Kosovo je počelo primati migrante koje deportiraju Sjedinjene Države, a koji nisu podrijetlom s Kosova, rekao je tehnički premijer Albin Kurti u četvrtak kasno navečer

Kosovo je pristalo na zahtjev administracije predsjednika Donalda Trumpa da u prvom valu primi 50 deportiranih osoba.

"Prihvaćamo one koje SAD ne želi na svojem teritoriju", rekao je Kurti za televizijsku postaju Kanal10.

Podrijetlo deportiranih osoba nije poznato.

Kurti je rekao da je na Kosovo do sada stigla samo jedna ili dvije osobe deportirane iz SAD-a.

U STRAHU OD DESNIČARA Europska unija drastično pooštrava mjere za migrante: Uvode 'centar za povratak'
Europska unija drastično pooštrava mjere za migrante: Uvode 'centar za povratak'

Kosovo je dogovorilo da će primiti 300 stranih zatvorenika iz Danske počevši od 2027. u zamjenu za 210 milijuna eura u idućih deset godina.

Osim toga, izrazilo je interes da primi deportirane osobe iz Velike Britanije.

