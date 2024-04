Izbori se ponavljaju na dva mjesta: Otkriven višak listića. DIP otkrio što sada slijedi...

Državno izborno povjerenstvo obratilo se javnosti nakon provedenih parlamentarnih izbora. Otkrili su kako će se u dvije izborne jedinice izbori ponoviti.

Riječ je o trećoj i petoj izbornoj jedinici, gdje se utvrđene nepravilnosti.

- Što se tiče treće izborne jedinice, riječ je o općini Sračinec, a odnosi se na listu kandidata u 12 izbornoj jedinici. Što se tiče pete izborne jedinice, radi se o općini Markušica, tamo je pronađeno više glasačkih listića nego što ih je trebalo biti - komentirao je potpredsjednik Povjerenstva Josip Salapić.

Na tim će se biračkim mjestima izbori ponoviti i to ove nedjelje za predstavnika manjina. Predsjednik DIP-a Radovan Dobronić istaknuo je kako je glasalo više od 62 posto od ukupnog broja upisanih birača.

- Prije četiri godine je izlaznost bila manja, ali ne trebamo do kraja uzimati usporedbe kao relevantne jer je tada bila korona. Države Europske unije imaju još veću izlaznost i mi tome trebamo težiti - rekao je Dobronić.

Govoreći o kršenju izborne šutnje, Dobronić ističe da nije bilo ničega što je previše izlazilo iz okvira.

- Možda su prilikom izlaska na izbore previše pričali. Dosad je bila praksa da se ljude samo pozove na izbore bez da se išta drugo komentira, a ovog puta se to nije dogodilo - rekao je.

Komentirao je i probleme s glasanjem na koje su birači u srijedu nailazili.

- To nije u domeni DIP-a. Za to je nadležan MUP. Mi smo posredovali i u Zagrebu su svi koji su bili upućeni po potvrde njih dobili na vrijeme i stigli su do 19 sati glasati tako da to nije moglo utjecati na izbore - uvjerava Dobronić.

- Mislim da je ukupno bilo oko 6500 tisuća problema, oko 4000 su bile stvarno nevažeće, sistemska greška je bila oko 2500, ljudi nisu bili provedeni u registar birača. U Zagrebu su svi dobili plave potvrde, mislim da su uspjeli realizirati biračko pravo. Mislim da to na kraju nikoga nije omelo u ostvarenju biračkog prava. Tražili smo objašnjenje MUP-a, 9. lipnja je blizu, tražit ćemo sastanak da te greške isprave - dodali su iz DIP-a.

Kada budu objavljeni rezultati izbora, slijedi rok za prigovor od 48 sati. Ako on bude uložen, tu je daljnji rok od 48 sati za donošenje odluke za prigovor, a onda još jedan rok od 48 sati u kojem Ustavni sud povodom žalbe DIP-a mora donijeti odluku.