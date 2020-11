Izbori u BIH: Babo će vladati iz zatvora; Fuad obećao fast food i dobio, diler i influencerica ne

Babo nastavlja vladati Velikom Kladušom iz zatvora. Kandidat koji je obećao otvaranje 'Mcdolandsa' osvojio je 66% glasova. Influencerica iz Tuzle nije ušla u gradsko vijeće, ali njen kolega s liste se proslavio

<p>Izborni rezultati u Bosni i Hercegovini nisu baš svakoga obradovali. </p><p>Nakon prebrojavanja, kandidat za Gradsko vijeće Tuzle putem svog Facebook profila obratio glasačima ovim riječima: "nisu KLOŠARI znali da imam uvid u svako biračko mjesto. Poštujem one koji nisu glasali za mene, ali one koji su mi javili da su glasali za mene, a nisu, nataknem na spolovilo", poručio je <strong>Mirza Šehanović </strong>iz Demokratske stranke koji se predstavlja kao 'taksi prijevoznik na duge staze'.</p><p>Bio je sedmi na listi gdje je 28. mjesto zauzela tuzlanska influencerica <strong>Emina Jahić</strong>.</p><p>Ni ona nije ušla u vijeće. </p><p>U Travniku je pobjedio <strong>Mirsad Peco</strong>, kandidat Stranke demokratske akcije. Na sam dan izbora preminuo je uslijed komplikacija izazvanih koronavirusom. Potvrdio je to za bosanske medije <strong>Tahir Lendo</strong>, predsjednik općinskog odbora SDA-a Travnika:</p><p>"Znamo da je naš rahmetli Peco osvojio više od 10.000 glasova i bliži se brojci od 10.500 glasova i ta brojka je nedostižna za druge kandidate. Ovo nam ne čini radost jer je doktor Peco preselio". </p><p>Dosadašnjoj gradonačelnici Visokog<strong> Amri Babić</strong> nedostajalo je osam posto glasova za još jedan mandat. Ali pobijedio nije ni <strong>Dario Pekić </strong>iz A-SDA koji se proslavio kad je u TV sučeljavanju nazvao mačetom: </p><p>- Mače moje, osam godina vladaš. Pusti i mene četiri godine da vidim znam li ja išta oko toga - kazao je Pekić. Mače ga, izgleda, nije pustilo, ali se i samo povuklo. Na čelu Visokog od sada je <strong>Mirza Ganić</strong>.</p><p>Pamtljivu izjavu imao je i <strong>Fuad Kasumović</strong>, aktualni gradonačelnik Zenice. Među predizborna obećanja ugurao je i otvaranje popularnog lanca brze hrane: </p><p>- Prekjuče, bio Mcdolands koji hoće (a to bi trebalo ukrasiti ovaj grad) hoće da prave tamo u onom ćošku Mcdolands koji priliči ovom gradu. I meni ta izmjena treba da uvedem i neku američku firmu u ovaj grad - uvjeravao je Fuad. </p><p>I pobijedio je. S ozbiljnih 66 posto. To je 28.575 glasova. Usporedbe radi, drugoplasirani je osvojio 9.724 glasa. </p><p>Velika Kladuša ima svog starog/novog načelnika, a to je <strong>Fikret Abdić Babo</strong>. Samo za potrebe predizborne kampanje pušten je iz zatvora gdje boravi još od lipnja zbog optužbi za zlouporabu položaja i korupciju.</p><p>Građani su mu svejedno opet ukazali puno povjerenje, pa je ovaj 81-godišnji ratni zločinac pobijedio s 44 posto glasova odnosno 6.479 listića. </p><p>Protukandidat<strong> Edin Behrić</strong> upravljao je Kladušom prije Babe, a ostao je zapamćen po pričaju prostih viceva na Općinskom vijeću. Tada aktualnu problematiku usporedio je sa snošajem: </p><p>- Pritisnuo čovjek ženu i u tom trenutku zazvoni crkva, a pošto je ona bila religiozna, a da oprostite držala se na onom mjestu na preponama, ona diže ruke da se prekriži i ono sjede! Otišla žena na sud, i umjesto da onog što joj je napravio nešto, ona tuži zvonara u crkvi! - ispričao je mladi načelnik.</p><p>Dobio je nešto manje od 4 posto glasova, dakle njega je zaokružilo tek 566 stanovnika. </p><p>U Livnu na izbore nije izašlo čak 76 posto građana. Oni koji su glasali, odučili su da će novi gradonačelnik biti <strong>Darko Čondrić</strong>. Među njegovim protukandidatima bio je <strong>Stipo Đapić Biber </strong>koji je utrku za gradonačelničku fotelju najavio u emisiji Bujica riječima kako se natječe protiv HDZ-a jer njima "ne znače ništa čovjek, obitelj i dijete".</p><p>Biber je i bajker, a slogan kampanje bio mu je "zabiberimo im zajedno". </p><p>Uspio je skupiti 2000 glasova što je opet značajno više nego manje od sto listića što ih je na prošlim izborima u Bihaću skupio <strong>Adnan Lipovača,</strong> nekadašnji djelatnik tamošnjeg Doma zdravlja koji je nakon uhićenja priznao da je sudjelovao u akciji zapošljavanja tridesetak osoba u tu ustanovu.</p><p>Sada se Adnan, kao kandidat Stranke za Bosnu i Hercegovinu, nije ni našao među izbornim rezultatima što bi moglo upućivati na to da je ponovno ostvario manje od 100 glasova. </p><p>U Bihaću se zato istaknuo nezavisni kandidat <strong>Emdžad Galijašević</strong>, koji je imao optužnicu Kantonalnog tužilaštva USK zbog zloupotrebe službenog položaja, dok mu se na Općinskom sudu sudilo zbog primanja mita. Sad se opet kandidirao i osvojio 18 posto glasača, što bi bilo 3.884 glasova. Drugi je na ljestvici. Pobijedio ga je <strong>Šuhret Fazlić</strong>.</p>