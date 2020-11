Izbori u HDZ-u: Samoborskom kandidatu ostavili paket s tri kokoške odrubljenih glava!

Josip Mahović Pini (60) bio je zapovjednik 151. samoborske brigade, a sada je kandidat za šefa HDZ-a Samobor i potpredsjednika u županiji: Najavio sam čišćenje od problematičnih ljudi i onda sam dobio kokoške...

<p>Na otvorenom skladištu u Rakovici koj koristim, prvo sam u dvorištu prije jedno mjesec i pol našao dvije kokoške bez glave. Mislio sam da su tvorovi donijeli i nisam obraćao pozornost. A onda sam prošli tjedan našao tri kokoške s odrubljenim glavama u kutiji kako bi bilo jasno da ih je ostavio čovjek. Sve sam odmah prijavio policiji koja sada istražuje slučaj, kaže nam to <strong>Josip Mahović Pini (60).</strong></p><h2>Nisam u svađi</h2><p>On je bivši zapovjednik 151. samoborske brigade, dugogodišnji je član HDZ-a i sada se kandidirao za predsjednika HDZ-a Samobor. Također je i kandidat za potpredsjednika HDZ-a Zagrebačke županije u timu Damira Mikuljana koji se kandidira za predsjednika županijske organizacije.</p><p>Na unutarstranačkim izborima u nedjelju, HDZ-ovci biraju čelnike lokalnih organizacija. Mikuljanu je protukandidat Željko Turk, gradonačelnik Zaprešića, a Mahoviću u Samoboru Tomislav Masten. </p><p>- Nisam s nikim u svađi, nemam nikakvih problema niti sam sudjelovao u bilo kakvim sumnjivim poslovima. Ne znam je li ovo politička poruka, ali po svemu zaključujem da jeste. Jer u svojoj kandidaturi sam najavio da ćemo očistiti HDZ od problematičnih i nepodobnih ljudi - kaže Mahović.</p><h2>Policija je fotografirala kokoši</h2><p>Objašnjava da je policija fotografirala kokoške, a on ih nije maknuo.</p><p>- Ostavio sam na toj kutiji i svoj broj telefona da mi se mogu javiti i ako imaju što reći, da mi kažu u lice. No, sad sam bio u Rakovici, nema kutije. Da su životinje odnijele kokoši, onda bi ona ostala. Očito se netko vratio po njih i odnio - kaže Mahović.</p><p>Odvjetnik Damir Mikuljan u čijem je timu Mahović je osudio ovakve bizarnosti. Mikuljan je inače i predsjednik suda časti HDZ-a, ali je nedavno ponovno potvrđen i u Nadzorni odbor Ine od strane Vlade Andreja Plenkovića. </p><p>- Mahović nije s nikim u sukobu i jedina promjena koja mu se dogodila u životu je da je ušao u moj tim i onda je stigla takva bizarnost. To je ružno i tužno, ali kokošari se očito mogu baviti samo onima što im je dobro poznato: kokošima - rekao nam je Mikuljan. </p>