Velika izlaznost: 119.000 ljudi više glasalo nego u 1. krugu

Prema podacima Državnog izbornog povjerenstva, do 11.30 sati je glasovalo 18,87 posto, za razliku od prvog kruga kada je izašlo 15,75 posto.

Gotovo 18,87 posto birača glasovalo je tijekom prijepodneva na hrvatskim predsjedničkim izborima, a izlaznost na birališta je veća nego u prvom krugu, objavilo je u nedjelju malo prije podne Državno izborno povjerenstvo (DIP).

Zoran Milanović i Kolinda Grabar Kitarović uspjeli su značajno motivirati građane za odlazak na birališta. Državno izborno povjerenstvo je objavilo da je do 11.30 sati glasovalo 671.286 birača. To je 119.157 birača više nego u prvom krugu prije dva tjedna kada je na birališta do 11.30 izašlo 552.129 birača. Ipak, manja motivacija građana se pokazuje u odnosu na drugi krug predsjedničkih izbora prije pet godina kada su izbor bili Ivo Josipović i Kolinda Grabar Kitarović. Tada je na birališta do 11.30 izašlo 778.155 građana, odnosno 106.869 više nego danas. Tada je izlaznost bila skoro 22 posto.

U Zagrebu koji se smatra ključnim gradom za pobjedu u drugom krugu, na birališta je do 11.30 izašlo 127.465 birača, što je 20.000 birača više nego u prvom krugu predsjedničkih izbora. U inozemstvu koje također može biti odlučujuće u slučaju izjednačene borbe, na birališta je izašlo 14.693 birača, dok je u prvom krugu do 11.30 bilo njih 11.260, od čega najviše u BiH: 6211. U BiH je također zabilježena veća izlaznost danas: glasovalo je 9.725 birača.

Tema: Predsjednički izbori