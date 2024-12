Izborni materijal stane u dva šlepera, a tiskanje glasačkih listića građane stoji 271.000 €

Za prvi krug predsjedničkih izbora 29. prosinca tiskano je 3,621.500 glasačkih listića. Cijena jednoga glasačkog listića je sedam i pol centi, a to znači da će se samo za njihovo tiskanje izdvojiti oko 271.000 eura. Listići su veličine 25 puta 35 centimetara, a na njima su abecednim redom navedena imena osmero kandidata. Svaki glasački listić ima serijski broj, a Državno izborno povjerenstvo (DIP) kroz aplikaciju ih prati od tiskare do svakog biračkog mjesta. Uz glasačke listiće, tu je i prateći izborni materijal, odnosno 34.500 zapisnika i prijepisa zapisnika, 6700 oglasa za sva biračka mjesta s popisom kandidata, 9200 velikih i malih glasačkih kutija, oko 20.000 glasačkih pregrada, brošure za biračke odbore te maske za slijepe i slabovidne osobe na temelju kojih će one moći same glasovati.

- Sve skupa, riječ je o oko 52 tone papira ili oko dva šlepera - rekao je Slaven Hojski ispred DIP-a.

Zagreb: Tiskanje listića za izbore za Europski parlament u tiskari Narodnih novina | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Izborni materijal krenuo je prema Ministarstvu vanjskih poslova, zbog najudaljenijih destinacija, Sjeverne i Južne Amerike te Australije. Ovaj tjedan materijal će krenuti i prema županijama, prvo na jug, pa na istok, onda slijede Istra, Lika, sjever Hrvatske i Zagreb. Plan je da sav izborni materijal stigne u gradska izborna povjerenstva u sjedištima županija do Badnjaka, 24. prosinca.

Birači će svoje pravo moći ostvariti na 6755 biračkih mjesta, od kojih je 6650 u Hrvatskoj te 105 u inozemstvu raspoređenih u 38 država. Za to vrijeme predsjednički kandidati obilaze teren ili šalju poruke preko društvenih mreža. Nezavisna Marija Selak Raspudić na Facebooku je po drugi put pozvala Zorana Milanovića na sučeljavanje nakon što je aktualni predsjednik rekao da se ne namjerava pojaviti na sučeljavanjima uoči predsjedničkih izbora.

Zagreb: Tiskanje listića za izbore za Europski parlament u tiskari Narodnih novina | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Jesi li postao herojski zec ili čekaš crveni tepih? Izađi i bori se! - poručila je Selak Raspudić.

Zoran Milanović je posjetio Plaški, Primošten i Trogir te potvrdio da će ići na jednu debatu.

- Više od toga ne dolazi u obzir, jedna da, i to će biti na HTV-u - rekao je aktualni predsjednik.

HDZ-ova kandidata Dragana Primorca nazvao je "stanokradicom" i kaže da je "lažan kao novčanica od 13 eura". Kandidatkinja Branka Lozo (DOMiNO) prozvala je političare da ne odaju dužno poštovanje djeci poginuloj u Domovinskom ratu. Nezavisni Niko Tokić Kartelo demografiju, gospodarsku diplomaciju i povećanje životnog standarda navodi kao glavne točke programa.

- Pokazat ću da sam potpuno drugačiji od drugih, ljudi to već prepoznaju - rekao je Kartelo. 