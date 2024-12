Milanović poručio: Dragan Primorac je stanokradica. On je lažan kao novčanica od 13 eura!

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović u ponedjeljak je u sklopu predizborne kampanje boravio u Primoštenu. Osvrnuo se na razne teme, među ostalim i na Dragana Primorca, koji ga je nazvao kokoškom...

- To je bolje nego da vas nazovu plaćenikom kojeg financira Rusija. On je lažan kao novčanica od 13 eura, dosadan kao prijateljska utakmica. Kad nekom kažeš da ga plaća Moskva, to je ozbiljna kvalifikacija. Kad ja kažem da je Plenkovićev odabranik stanokradica, čovjek koji je ukrao jedan komad stana tako što je doveo u zabludu prijevarom vlasnike – to se dogodilo, to ima sve elemente kaznenog djela - kazao je Milanović, piše Dnevnik.hr.

Kazao je i kako se Primorac naslikava s "masovnim ubojicama žene i djece u Gazi"...

- Tko se slika s izraelskim predsjednikom Benjaminom Netanyahuom? Primorac, koji to radi dok ga osiguranje ne potjera - kazao je Milanović, koji je potvrdio i da će stići na debatu s ostalim predsjedničkim kandidatima.

- Govorimo o debati koja se organizira i na kojoj sudjeluju svi kandidati, a ne stanokradica Dragan Primorac i ja. Ja sam izričito rekao da na tu debatu dolazim - poručio je Milanović i dodao: "Jedna debata i to je to, kao i prije pet godina"...

Kao svog protivnika u 2. krugu vidi, kako je kazao, "stanokradicu" Dragana Primorca, piše Dnevnik.hr...

Komentirao je i pokretanje izvida DORH-a vezano uz kuću Ivane i Mile Kekina…

- Što je DORH pokrenuo? Nasilnik i premijer Andrej Plenković je na mjesto glavnog državnog odvjetnika doveo drugog nasilnika Ivana Turudića - kazao je Milanović.