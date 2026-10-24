Izborni rat bez milosti u Izraelu: Lažne AI snimke, uvrede, a na meti su čak i mrtvi sinovi

U danima uoči neizvjesnih izraelskih izbora, predizborna kampanja ušla je u žestoku fazu, obilježenu neukusnim podbadanjima i zapaljivim napadima na kandidate, koji prelaze granice pristojnosti. Potaknuti, među ostalim, i naglim porastom broja slika stvorenih umjetnom inteligencijom koje preplavljuju društvene mreže, kandidati i aktivisti nastoje prikazati svoje suparnike kao slabe, nepouzdane ili štetne za zemlju, igrajući pritom na kartu stereotipa i strahova kako bi utjecali na javno mnijenje.

Predizborna borba povremeno se pretvara u osobne napade. U kampanju su čak uvučene i tragedije pojedinih kandidata koji su izgubili svoje bližnje u sukobima vezanim uz napada Hamasa na Izrael 7. listopada 2023. godine. Uoči glasovanja u utorak, ankete pokazuju da su blok premijera Benjamina Netanyahua i blok njegova glavnog suparnika iz centra desnice, Gadija Eisenkota, gotovo potpuno izjednačeni.

U srijedu je Eisenkot na platformi X objavio video u kojem Netanyahuu čestita 77. rođendan. U videu se pojavljuje niz likova stvorenih umjetnom inteligencijom, uključujući pripadnika Hamasa koji govori iz tunela.

Foto: Itai Ron

- Što poželjeti čovjeku koji nas štiti već 20 godina? -pita taj militant, aludirajući na teorije prema kojima je premijer namjerno pomogao islamističkom pokretu da zadrži vlast u Gazi što su optužbe koje Netanyahu odlučno odbacuje.

Ubrzo nakon toga pojavljuje se prikaz iranskog vrhovnog vođe Modžtabe Hameneija, generiran umjetnom inteligencijom, koji Netanyahuu govori: "Još jedna runda bez pobjede i poklonit ću ti bombu." Netanyahu je također obilno koristio sadržaj stvoren umjetnom inteligencijom kao oružje protiv svog suparnika. U srpnju je objavio video u kojem se vidi kako Eisenkot odbija zagrljaj mladića u majici s natpisom "Izraelsko jedinstvo", a umjesto toga grli arapsko-izraelskog kandidata Mansura Abasa.

Taj je isječak izazvao veliko ogorčenje zbog tvrdnji da je mladić namjerno prikazan tako da nalikuje Eisenkotovom sinu, koji je poginuo u borbama u Gazi 2023. godine - što je Netanyahuova stranka demantirala. U intervjuu emitiranom na Kanalu 13, Eisenkot je izjavio da je, nakon što je pogledao video, osjetio "dubok prezir prema Netanyahuu i njegovom okruženju".

Netanyahuov tabor tijekom cijele je kampanje koristio umjetnu inteligenciju kako bi potaknuo strahove od moguće oporbene koalicije u kojoj bi sudjelovale i arapsko-izraelske stranke. Videozapisi su varirali od onih u kojima židovski oporbeni političari skidaju maske ispod kojih se otkrivaju arapsko-izraelski kandidati, pa sve do prikaza Arapa koji se nadvijaju nad zgradom parlamenta koja se, čini se, urušava. Diljem zemlje pojavili su se i plakati Netanyahuove stranke Likud s natpisom "Desnica ili Palestina", uz fotografije arapsko-izraelskih političara.

Foto: Hannah Confino

- Riječ je o huškanju, posebno od strane tabora premijera Netanyahua - rekao je Thair Abu Ras, voditelj Foruma za regionalno promišljanje pri Institutu Van Leer u Jeruzalemu.

- Sama ideja o uključivanju arapske stranke u koaliciju za desnicu je neprihvatljiva, a oni pokušavaju takav način razmišljanja nametnuti i koaliciji oko Eisenkota - izjavio je za AFP.

Eisenkot, sin marokanskih Židova, našao se i na meti komentara koji su, čini se, imali rasnu konotaciju. Ovog mjeseca, jedan istaknuti komentator na televizijskom kanalu 14, koji podržava Netanyahua, nazvao ga je "majmunom". Iako taj izraz na hebrejskom jeziku nije nužno rasna uvreda, komentar je naišao na oštre osude oporbenih političara, pa čak i samog Netanyahua.

"Odvratni" komentari na društvenim mrežama

Ovo su prvi izbori nakon napada Hamasa u listopadu 2023. godine. Među kandidatima ima onih čiji su se životi promijenili tog dana ili tijekom ratova koji su uslijedili, no ni trauma ni gubitak voljenih nisu ih poštedjeli osobnih napada. Laly Derai, čiji je sin poginuo boreći se u Gazi 2024. godine, kandidira se ispred nove krajnje desne stranke Amcha Israel. Ta se stranka zalaže za opću vojnu obvezu u izraelskoj vojsci - pitanje koje postaje sve spornije zbog izuzeća koja vrijede za vjerske učenike.

Navodi da je bila izložena koordiniranoj kampanji blaćenja, u kojoj se povremeno spominjala smrt njezina sina uz optužbe da izdaje uspomenu na njega. U okolici naselja na okupiranoj Zapadnoj obali, gdje ona živi, ​​pojavili su se plakati s pozivima da povuče svoju kandidaturu kako ne bi "dovela zemlju u opasnost".

- Pokušavaju me slomiti, ali - paradoksalno ili ne - ova me kampanja samo učvrstila u odluci da uđem u politiku, upravo zato da stanem na kraj takvoj retorici punoj mržnje - izjavila je za agenciju AFP.

U razgovoru za javni servis KAN ispričala je da je primala „telefonske pozive u svako doba dana i noći, čitala odvratne komentare na društvenim mrežama i viđala plakate po našim mjestima, čak i u blizini školskih autobusa naše djece - a sve to samo zato što smo se usudili predložiti nešto novo.” Na meti napada našli su se i članovi obitelji talaca koje je Hamas prethodno držao u zatočeništvu.

Na neslužbenoj Facebook stranici, namijenjenoj pristašama Netanyahuova Likuda, u utorak je objavljena slika koja suprotstavlja dvije majke - obje su imale djecu među taocima.

Jedna od njih, kandidatkinja Likuda Talik Gvili, djeluje smireno na pozadini izraelske zastave, dok je Einav Zangauker - glasna kritičarka Netanyahua - prikazana u uzrujanom stanju, okružena prosvjednicima obojenim u crveno.

"Ili mi ili oni", stoji u opisu objave.