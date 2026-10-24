Izrael na Zapadnoj obali krenuo u 'protuterorističku operaciju'

Izrael je pokrenuo protuterorističku operaciju na području Hebrona, na okupiranoj Zapadnoj obali, nakon napada u kojem su poginula dva vojnika, objavili su izraelska vojska i obavještajna služba Shin Bet.

"Snage su započele s preciznim, ciljanim i temeljitim pretragama cijelog područja kako bi locirale i demontirale terorističku infrastrukturu i oružje, uz ispitivanje osumnjičenih", naveli su vojska i Shin Bet u zajedničkoj izjavi objavljenoj na Telegramu kasno u petak.

Operacija, u kojoj sudjeluju vojska, obavještajne službe, granična policija i civilna uprava, ograničena je na područje iz kojeg su napadači djelovali, a očekuje se da će potrajati nekoliko dana, priopćeno je.

Prema navodima vojske, dva izraelska vojnika su poginula, a trojica su ranjena u pucnjavi u blizini Hebrona ranije u petak. Dvojica osumnjičenih palestinskih napadača iz Hebrona su ubijena.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da su sigurnosne snage spriječile ozbiljan napad. Također je najavio planove za blokadu palestinskog teritorija, što znači da će svi prijelazi prema Zapadnoj obali biti zatvoreni.

U utorak se u Izraelu održavaju parlamentarni izbori pri čemu je sukob s Palestincima ključna tema kampanje. Političari desne orijentacije nastoje privući birače obećavajući oštar odgovor na palestinsko nasilje, dok pritom uglavnom izbjegavaju govoriti o sve učestalijim napadima radikalnih izraelskih doseljenika na Palestince na Zapadnoj obali, prenosi Dpa.

Vojska je navela da će biti poduzete dodatne mjere za poboljšanje sigurnosti na tom području, uključujući rušenje bespravnih objekata koji bi mogli predstavljati sigurnosnu prijetnju na mjestu napada. Sigurnosne snage, dodaju, također provode protuterorističke operacije na desecima lokacija diljem Zapadne obale.

Stanovnicima pogođenog područja bit će dopušteno napuštanje zone kroz tri određena izlaza, nakon što budu ispitani, stoji u priopćenju. Mjere također uključuju blokadu Hebrona i Halhula te postavljanje kontrolnih točaka na cestama.

Izrael je osvojio Zapadnu obalu, zajedno s Istočnim Jeruzalemom, tijekom Šestodnevnog rata 1967. godine i od tada je drži pod okupacijom. Danas ondje, među tri milijuna Palestinaca, živi oko 700.000 izraelskih doseljenika.

Situacija na okupiranoj Zapadnoj obali dodatno se pogoršala nakon masakra koji je Hamas počinio u Izraelu 7. listopada 2023. te rata u Gazi koji je uslijedio. Prema podacima palestinskog Ministarstva zdravstva, od tada je na Zapadnoj obali, tijekom izraelskih vojnih operacija, oružanih sukoba i napada, ubijeno više od 1100 Palestinaca.