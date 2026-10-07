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IZDAJNIK, PEDER... Ovako se Vučko promovira uoči izbora: 'Sve ovo tu je naša stvarnost'

Piše 24sata,
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IZDAJNIK, PEDER... Ovako se Vučko promovira uoči izbora: 'Sve ovo tu je naša stvarnost'
Foto: instagram
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U spomenutom videu Vučić stoji u jednostavnoj crnoj majici, dok mu nepoznate osobe na prsa lijepe medicinske flastere. Na svakom od tih flastera crnim je flomasterom ispisana po jedna pogrdna

Bivši srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić objavio je novi predizborni video ususret ranijim parlamentarnim izborima koji će se održati krajem listopada. U neočekivanom formatu osvrnuo se na brojne uvrede i optužbe s kojima se suočava tijekom svoje političke karijere.

Politička kampanja u Srbiji ulazi u završnu fazu pred izbore zakazane za 25, listopada. Vučić, koji predvodi listu nazvanu po njemu uz dodatak o ujedinjenoj Srbiji, odlučio se za direktan pristup u komunikaciji s biračima. 

U spomenutom videu Vučić stoji u jednostavnoj crnoj majici, dok mu nepoznate osobe na prsa lijepe medicinske flastere. Na svakom od tih flastera crnim je flomasterom ispisana po jedna pogrdna riječ ili teška optužba koja mu se često upućuje u javnom prostoru. Među vidljivim natpisima ističu se riječi poput izdajnik, monstrum, luđak, manipulator i psihopata. Posebno su naglašeni termini diktator i genocid, koji se nerijetko pojavljuju u oštrim raspravama njegovih političkih protivnika i otvorenih kritičara.

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Dok smireno izgovara svoj govor, sporni se flasteri jedan po jedan brzo skidaju s njegovih prsa. Na samom kraju tog procesa ostaje samo flaster s natpisom 'zločinci', koji se također ubrzo uklanja i nestaje iz kadra. Nakon što su sve uvrede skinute, na njegova prsa lijepe novi, znatno veći i potpuno čist flaster na kojem jasno piše ujedinjena Srbija.

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Komentari 13
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