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PREDIZBORNI SKUP

Vučić poljubio staricu koju je odvela hitna: 'Uskrisuje mrtve'

Piše Filip Sulimanec,
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Vučić poljubio staricu koju je odvela hitna: 'Uskrisuje mrtve'
Foto: Aleksandar Vučić/Instagram
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Sam Vučić je kasnije s pozornice, a potom i putem društvenih mreža, podijelio snimku uz poruku kako je bio "najsretniji kada je shvatio da će gospođa biti dobro"

Aleksandar Vučić imao je predizborni skup u Bačkoj Palanci. Na skupu je pozlilo starijoj gospođi. Dok joj je hitna pružala pomoć i odvodila ju, bivši predsjednik i kandidat za premijera Aleksandar Vučić prišao joj je kako bi je pozdravio i poljubio ju.

Sam Vučić je kasnije s pozornice, a potom i putem društvenih mreža, podijelio snimku uz poruku kako je bio "najsretniji kada je shvatio da će gospođa biti dobro" te dodao da ga je "čak uspjela i poljubiti", dok je na samom skupu uzdahnuo uz riječi: "E sad bih zaplakao!"

Snimka je na društvenim mrežama izazvala lavinu reakcija. Mnogi su optužili predsjednika da zdravstvene tegobe starije osobe svjesno koristi u političke svrhe i za osobnu samopromociju. Vrlo brzo pojavile su se satirične fotomontaže na kojima je Vučić prikazan u stilu "iscjelitelja" i "čudotvorca".

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