Vučić poljubio staricu koju je odvela hitna: 'Uskrisuje mrtve'

Aleksandar Vučić imao je predizborni skup u Bačkoj Palanci. Na skupu je pozlilo starijoj gospođi. Dok joj je hitna pružala pomoć i odvodila ju, bivši predsjednik i kandidat za premijera Aleksandar Vučić prišao joj je kako bi je pozdravio i poljubio ju.

Sam Vučić je kasnije s pozornice, a potom i putem društvenih mreža, podijelio snimku uz poruku kako je bio "najsretniji kada je shvatio da će gospođa biti dobro" te dodao da ga je "čak uspjela i poljubiti", dok je na samom skupu uzdahnuo uz riječi: "E sad bih zaplakao!"

Snimka je na društvenim mrežama izazvala lavinu reakcija. Mnogi su optužili predsjednika da zdravstvene tegobe starije osobe svjesno koristi u političke svrhe i za osobnu samopromociju. Vrlo brzo pojavile su se satirične fotomontaže na kojima je Vučić prikazan u stilu "iscjelitelja" i "čudotvorca".

Uz brojne sarkastične komentare poput onih da "vaskrsava mrtve i liječi bolesne".