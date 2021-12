Ravnatelj Doma zdravlja Zapad, doc. dr. sc. Miroslav Hanževački, komentirao je slučaj izdavanja covid potvrda necijepljenima u tom domu zdravlja. Za N1 je potvrdio da je istraga u tijeku, i to još od prošlog tjedna, no da zbog istrage ne može reći više o slučaju.

Poručio je kako je u najvećem interesu da se slučaj što detaljnije i preciznije istraži jer je "to apsolutno pogubno za cijeli sustav cijepljenja".

- Treba najkategoričnije svaku sumnju, pokušaj i nakanu kažnjavati. Mi nastojimo što detaljnije snimiti tko je uopće bio u poziciji bilo što takvo napraviti i to je to što mogu reći. Naravno da smo na svoj dispoziciji tom istraživanju koje mora imati te elemente informatičkog vještačenja jer svaka intervencija zapravo ostaje zapisana tako da se povezuje s osobom fizičkom i to je možda jedina sreća u tome - rekao je.

Na pitanje kakve su sankcije za djelatnika koji je unosio lažne podatke kako bi necijepljenima mogao izdati covid potvrde, Hanževački je rekao da sve ide po pravilima i Zakonu o radu, no da prvo trebaju dobiti sve dokumente od policije.

- No s takvom sumnjom teško je zamislivo da se netko, i ako ga ne zadrži policija, vrati na posao. Moramo naći neki naš pristup temi prije eventualnog povratka na posao, no on se sigurno neće vratiti na posao prije nego budemo sigurni o čemu se točno radi - rekao je.

Objasnio je i kako je moguće da netko unosi lažne podatke.

- Nažalost, sustav je takav da ostavlja mogućnost da se radi online. Vi ako znate sustav, ako imate čitač kartice, možete se povezati od bilo kuda. To nije povezano ni s radnim vremenom, ni s radnim mjestom, već, nažalost, s nečijom nakanom da nešto napravi - objasnio je.

Teoretski, objašnjava, osumnjičeni djelatnik se može vratiti ako su razgovori s policijom završeni.

- Ali ako se vrati mislim da ćemo ići s nekom suspenzijom - poručio je.