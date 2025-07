Izgleda li Andrej Plenković kao ustaša? Ili možda Jandroković? Pupovac na to ne daje odgovor

Ovoga travnja svima je bilo jako drago što su se napokon okupili na službenoj komemoraciji u Jasenovcu koju su antifašističke udruge i nacionalne manjine proteklih godina bojkotirale.

"Zadovoljni smo da su danas bili ovdje svi oni koji trebaju biti, od najviše državne vlasti do nas predstavnika stradalnika i ostalih koji su smatrali da trebaju biti ovdje", kazao je tada antifašist Franjo Habulin.

"Posebno me veseli da su bili prisutni svi, predsjednik Republike, Sabora i Vlade, kao i svi ostali, i da je sama komemoracija nakon dugo vremena bila ono što jedna komemoracija i treba biti", dodao je Ognjen Kraus iz Židovske općine.

"Ovo je jedinstveno mjesto stradanja u Hrvatskoj i važno je da se pokaže da država stoji iza komemoracije i da nema političkih razračunavanja", kazao je Boris Milošević ispred Srpskog narodnog vijeća.

ZDS u Saboru

A evo, pet mjeseci kasnije Gordan Jandroković "u ime demokracije" dozvoljava saborskim zastupnicima da pozdravljaju sa "Za dom spremni" u Hrvatskom saboru, nakon što je vlastitu spremnost javno demonstrirao na Hipodromu, premijer Andrej Plenković pozira s Thompsonom i relativizira pozdrav ZDS kao "prve tri riječi pjesme", dok predsjednik Zoran Milanović o svemu tome postojano šuti.

Istodobno, Milorad Pupovac žesti se u Hrvatskom saboru, obračunava s ustašama i prepucava s Jandrokovićem - ali ne i Plenkovićem - oko "dvostrukih konotacija" pozdrava "Za dom spremni".

Gdje je nestalo to zajedništvo u obrani antifašističkih vrijednosti i povijesne istine, demonstrirano u zajedničkoj koloni u Jasenovcu, na čelu sa Zoranom Milanovićem, Andrejom Plenkovićem i Gordanom Jandrokovićem?

Bila je to prva zajednička komemoracija nakon višegodišnjeg bojkota antifašista, Židova, Srba i manjina zbog Plenkovićeva odbijanja da ispuni njihove zahtjeve i uključi ZDS u Kazneni zakon te zato što je legitimizirao dvostruke konotacije tog notornog pozdrava.

Tko je ustaša?

A sada, Pupovac se ljuti na Jandrokovića i naziva ga "stručnjakom za prepoznavanje tko je ustaša, a tko nije", zbog toga što je šef Sabora izjavio da mu Miro Bulj "ne izgleda kao ustaša" nakon što je uzviknuo "Za dom spremni".

"Nije li dovoljno da netko pozdravlja s ustaškim pozdravom ZDS da bi se znalo tko je ustaša", kazao je Pupovac, "ili da nije normalan pa ne zna što to znači ili što doista stoji iza tog pozdrava".

A izgleda li Plenković kao ustaša? Ili Jandroković? Pa čak i Ivan Anušić?

Neki od njih pozdravljaju ustaškim pozdravom, kako god stiliziran bio i kojoj god konotaciji se izgovarao, neki se druže s osobama koje izgovaraju ZDS i pozirale su s ustaškim zločincima, neki toleriraju ustaše, neki opravdavaju ustaštvo, neki čine sve da se ustaški pozdrav ne proglasi kaznenim djelom. Neki se ni ne oglašavaju u osudi ustaštva.

Premda ne izgledaju kao tipični ustaše.

Znači li to da oni "nisu normalni pa ne znaju što znači ZDS" ili ne znaju "što stoji iza tog pozdrava"?

Suho zlato

Pupovac je godinama bio u koaliciji s Plenkovićevim HDZ-om, pod parolom da takvog predsjednika HDZ-a "suhim zlatom treba platiti", dok je taj isti Plenković sve šire otvarao vrata ustaštvu u Hrvatskoj. Premda nitko ne bi rekao da premijer "izgleda kao ustaša". Niti da se "ponaša kao ustaša". A nije se činio ni kao netko tko "ne razumije što stoji iza ustaškog pozdrava".

Pa opet, ustaštvo je u Plenkovićevoj Hrvatskoj dobilo pravo građanstva.

Čemu je onda služilo proljetno okupljanje na komemoraciji u Jasenovcu?

Naročito sada kad parlamentarna stranka poput Mosta dijeli revizionističke pamflete o Jasenovcu i Paveliću, kad saborski zastupnici pozdravljaju sa ZDS, kad to čine i HDZ-ovi ministri, kad "pola milijuna" ljudi na Hipodromu više ZDS ili nosi majice s tim natpisom, a Plenković i Jandroković naslikavaju se sa sljedbenikom i štovateljem ustaškog režima.

Jesu li ustaše samo oni koji tako izgledaju i tako se ponašaju ili su to i oni koji ustaše toleriraju, ohrabruju, podržavaju?

U Jasenovcu su se tapšali po ramenima i uvjeravali kako se slažu oko zajedničkih vrijednosti. Gdje su te vrijednosti sada?

Samo i jedino to

Pupovac danas tvrdi kako je ZDS "ustaški pozdrav, samo to i jedino to". Iako Plenković govori kako su to "prve tri riječi pjesme", Jandroković se zapliće u "dvostruke konoracije", Anušić nas uvjerava kako je to izraz ljubavi i zajedništva, a Milanoviću se "fućka za ZDS", osim kad mu ga gurnu pod nos.

Dok Ivan Penava politički eksploatira žrtve Bleiburga.

Čini se da je Hrvatska nepovratno razapeta između Jasenovca i Hipodroma. S Plenkovićem na čelu kolone.